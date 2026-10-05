С 1 октября домохозяйства с электроотоплением будут платить за свет вдвое меньше — льготную ставку государство ввело на отопительный сезон.

Тариф на электроэнергию для населения в отопительный сезон изменился — с 1 октября домохозяйства с электроотоплением будут платить за свет вдвое меньше.

Специальную ставку государство ввело для семей, которые используют электричество как основной источник тепла, чтобы уменьшить финансовую нагрузку в холодное время года. Льгота доступна домохозяйствам, официально внесенным в реестр электроотопительных, а для оформления могут понадобиться технические условия на подключение, акт подключения или справка от энергокомпании. Об этом говорится в материале «Первого делового».

Льготный тариф действует не безгранично, а в пределах установленного лимита потребления. В этом объеме электроэнергия оплачивается по сниженной цене, а все, что потреблено сверх лимита, считается уже по стандартной ставке.

На сколько уменьшатся счета

По оценкам энергетических компаний, скидка может уменьшить ежемесячные счета на несколько сотен гривен. Точная сумма экономии зависит от площади жилья и интенсивности отопления: в большом доме выгода больше, чем в небольшой квартире.

Кто имеет право на льготный тариф

Чтобы платить по сниженной цене, домохозяйство должно быть официально внесено в реестр электроотопительных. Если такой статус уже подтвердил оператор системы распределения, переход на льготную ставку происходит автоматически — отдельно никуда обращаться не нужно.

Если же жилье в реестре еще не значится, владельцу придется подать заявление и подтверждающие документы.

Как оформить льготную ставку

Для перевода на льготный тариф нужно подготовить документы, подтверждающие наличие электроотопления:

технические условия на подключение;

акт подключения;

или справку от энергетической компании.

Заявление вместе с документами подают оператору системы распределения или поставщику электроэнергии, который обслуживает домохозяйство. После проверки жилье вносят в реестр, и уже со следующего расчетного периода электроэнергия в пределах лимита считается по сниженной ставке.

Новые правила будут действовать в течение всего отопительного сезона. Правительство не исключает дальнейших корректировок тарифной политики в зависимости от состояния энергосистемы, объемов генерации и прогнозов потребления.

Ранее Politeka сообщала, льготные цены на газ сохранят до конца сезона: в Кабмине рассказали, до какого числа действует тариф.

Также Politeka сообщала, тариф на газ от 1 октября: украинцам озвучили цены.

Как сообщала Politeka, подорожание воды в Харькове с октября: тариф вырастет в 2,8 раза — до 69,24 грн за кубометр.