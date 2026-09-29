Тариф на електроенергію для населення зафіксовано на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину до 31 жовтня 2026 року. Але на відміну від газу, тепла та гарячої води, на світло тарифний мораторій не поширюється — що буде з ціною далі, уряд вирішуватиме окремо.

Підвищення тарифів на світло в Україні залишається відкритим питанням: на відміну від газу, тепла та гарячої води, на електроенергію тарифний мораторій не поширюється. Як повідомляє SOCPORTAL, ціну для населення уряд утримує через механізм спеціальних зобов'язань (ПСО), і зараз вона зафіксована до 31 жовтня 2026 року.

Мораторій на підвищення тарифів закріплений Законом №2479-IX. Він обмежує підвищення цін на природний газ, теплову енергію та гарячу воду під час воєнного стану — але електроенергія до цього переліку не входить.

Станом на кінець вересня побутові споживачі платять за електроенергію 4,32 гривні за кВт·год. Для домогосподарств з електроопаленням діє пільговий тариф — 2,64 гривні за кВт·год при споживанні до 2000 кВт·год на місяць в опалювальний період.

Що буде після 31 жовтня

Закінчення поточного терміну дії ПСО не означає автоматичного підвищення тарифу. Як пояснюють у Кабінеті Міністрів, подальшу долю ціни на електроенергію уряд має визначити окремим рішенням.

У документах програми Міжнародного валютного фонду зазначено, що Україна планує поступово коригувати тарифи на електроенергію, але конкретна ціна та точна дата підвищення наразі не визначені. До кінця грудня 2026 року Кабмін планує затвердити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії.

Чому газ «захищений» довше, ніж світло

28 вересня уряд продовжив пільгові ціни на природний газ для населення та виробників тепла до кінця опалювального сезону — до 31 березня 2027 року. Для електроенергії такої довгої гарантії немає: чинний тариф закріплено лише до 31 жовтня 2026 року.

Що робити споживачу

Поки що жодного рішення про підвищення тарифу на електроенергію не ухвалено, тож найближчими тижнями платіжки не зміняться. Якщо влада й перейде до ринкових цін, це має бути поступовим процесом із посиленням адресних субсидій для тих, хто не зможе оплачувати послуги за новими тарифами. Повний перехід до ринкових цін уряд пов'язує зі стабілізацією ситуації та завершенням війни.

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