Рахунок за світло може виявитися пасткою. Шахраї розсилають фейкові квитанції, маскуючи їх під офіційні повідомлення від Міністерства енергетики, і намагаються отримати доступ до банківських рахунків українців.

Тарифи на світло в Україні знову в центрі уваги. Цього разу приводом стала не ціна електрики, а нова шахрайська схема, через яку звичайний рахунок за світло може обернутися втратою грошей.

Національна поліція України повідомила, що в країні стрімко поширюється нова шахрайська схема з фальшивими рахунками за електроенергію. Зловмисники розсилають електронні листи та повідомлення в месенджерах, маскуючи їх під офіційні повідомлення від Міністерства енергетики.

Мета шахраїв — змусити людину перейти за посиланням на фішинговий сайт, ввести персональні або банківські дані чи завантажити шкідливі файли. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до акаунтів та банківських рахунків користувачів, а також існує ризик зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.

У Міністерстві енергетики наголосили, що відомство не надсилає споживачам рахунки за електроенергію і не займається збором комунальних платежів. Рахунки на оплату електроенергії виставляють виключно постачальники, з якими споживач уклав відповідний договір.

Як не стати жертвою шахраїв

Щоб не втратити гроші, не переходьте за посиланнями з підозрілих листів і повідомлень та не вводьте персональні чи банківські дані на невідомих сайтах. Перш ніж оплачувати рахунок за світло, перевіряйте інформацію лише через офіційні канали свого постачальника — в особистому кабінеті, на офіційному сайті або за номером служби підтримки. Якщо отримали сумнівний лист із рахунком, зверніться до постачальника напряму та уточніть, чи справді вам надходила така вимога оплати.

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