Пенсійний фонд пояснив, у яких випадках перерахунок призводить до зменшення виплати, — і що саме робити пенсіонеру, аби повернути попередню чи більшу суму.

Перерахунок пенсії у ПФУ зазвичай асоціюють із підвищенням виплат, однак буває і навпаки: після перегляду сума раптом стає меншою. Ідеться не про помилку системи, а про цілком конкретні причини, які Пенсійний фонд називає офіційно.

Чому після перерахунку пенсія може зменшитися

ПФУ проводить перерахунки з різних підстав: через зміну законодавства, появу нових документів, набуття додаткового страхового стажу, зміну соціальних стандартів або уточнення даних у пенсійній справі. Перерахунок буває як автоматичним, так і індивідуальним — за заявою самого пенсіонера.

Найпоширеніша причина зменшення — виправлення помилки в попередньому розрахунку. Наприклад, якщо під час призначення пенсії до розрахунку потрапили некоректні дані про заробіток, після перевірки Фонд проводить новий розрахунок за правильними цифрами. Розмір виплати напряму залежить від індивідуального коефіцієнта заробітної плати, який порівнює зарплату людини із середньою по Україні за відповідний місяць, — тож будь-яка зміна цих даних одразу відображається на сумі.

Проблеми часто виникають через неточності в довідках про зарплату: під час перевірок ПФУ може виявити, що суми в документі не збігаються з первинними даними. Тоді довідку доводиться замінювати, а розрахунок — проводити заново, вже за правильними показниками.

Зменшення не завжди означає помилку Фонду

На розмір виплати впливають і зміни статусу пенсіонера: працевлаштування або припинення роботи, зміна місця проживання, втрата права на певну доплату. У ПФУ прямо наголошують: такі обставини можуть змінювати розмір пенсії.

Окремо слід пам'ятати про правила щорічної індексації. У 2026 році перерахунок з 1 березня проводився автоматично, а показник середньої зарплати, який використовують для обчислення пенсії, збільшили на коефіцієнт 1,121. Водночас за всіх перерахунків діють обмеження щодо максимального розміру виплати.

Що робити, якщо після перерахунку грошей стало менше

Передусім з'ясуйте, який саме перерахунок провели і які показники змінилися. Якщо причина — зміна даних про заробіток, варто перевірити документи, на основі яких ПФУ визначив розмір пенсії. Для цього зверніться до сервісного центру Фонду і попросіть надати інформацію про проведений розрахунок.

Особливу увагу приділіть періодам роботи й заробітній платі, які враховані в розрахунку. Для періодів після липня 2000 року використовуються дані персоніфікованого обліку, а для періодів до 1 липня 2000 року за певних умов можна подати довідку про заробіток за будь-які 60 календарних місяців поспіль. Якщо у вас є документи про вищу зарплату за інший період до липня 2000 року, їх можна подати до ПФУ для індивідуального перерахунку.

Важлива гарантія передбачена постановою Кабміну № 124: якщо внаслідок передбаченого нею перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсію мають перерахувати вже при наступному збільшенні показника середньої зарплати. Тобто саме по собі зменшення не означає втрати права на виплату — воно часто тимчасове.

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