Пенсійний фонд нагадав, що частина надбавок і підвищень передбачена лише для тих, хто не працює, — після працевлаштування право на них може зникнути.

Пенсія по інвалідності в Україні часто супроводжується надбавками, право на які залежить від статусу пенсіонера — і Пенсійний фонд нагадав про важливий нюанс, що стосується тих, хто вирішив знову працювати.

Пенсійний фонд України роз'яснив: деякі надбавки та підвищення до пенсії передбачені законом лише для непрацюючих отримувачів. Якщо пенсіонер влаштовується на роботу або реєструється як фізична особа-підприємець, право на такі виплати може зникнути. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ПФУ.

Важливо розуміти: ідеться не про скасування пенсії загалом, а лише про ті доплати, для яких закон прямо встановлює конкретні умови — зокрема статус непрацюючої особи. Сама базова пенсія продовжує виплачуватися.

Що треба зробити після працевлаштування

Після виходу на роботу пенсіонер зобов'язаний самостійно повідомити про це Пенсійний фонд. Якщо цього не зробити вчасно, утвориться переплата — і надмірно виплачені кошти доведеться повертати.

Працює правило і в зворотному напрямку: після звільнення людина може знову претендувати на відповідні надбавки, і Фонд може переглянути розмір виплат у бік збільшення.

Як перевірити свої виплати

Дізнатися, які саме нарахування нараховані саме вам, можна через електронні сервіси Пенсійного фонду України — особистий кабінет на порталі ПФУ або мобільний застосунок. Там відображаються всі складові пенсії та статус отримувача.

Як повідомляла Politeka, після смерті пенсіонера, який мав право на виплати за особливі заслуги перед Україною, частину надбавки можуть отримувати непрацездатні члени його сім'ї — розмір залежить від їхньої кількості, від 70% до 90% надбавки.

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