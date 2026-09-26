Пенсія за понаднормовий стаж дає право на доплату за кожен повний рік роботи понад установлену законом норму. У Пенсійному фонді України роз'яснили, хто може отримати таку надбавку та як її розраховують.

Пенсії та вимоги до стажу в Україні регулярно переглядають, але доплата за понаднормовий стаж лишається однією з найважливіших надбавок. Хто може на неї розраховувати, роз'яснили в Пенсійному фонді України.

За кожен повний рік понаднормового страхового стажу пенсія за віком збільшується на 1% від її обчисленого розміру, пояснюють у Пенсійному фонді України. Ідеться про пенсіонерів, чий стаж перевищує встановлену законом норму.

При цьому є обмеження: доплата за рік «зайвого» стажу не може бути більшою за 1% прожиткового мінімуму. У 2026 році прожитковий мінімум становить 2595 гривень, тож максимальна надбавка за один такий рік — 25,95 гривні.

Норма стажу залежить від того, коли призначили пенсію. Якщо до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок. Якщо після жовтня 2011 року — понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Для пенсіонерів, які продовжують працювати, діє окремий порядок: доплату розраховують за прожитковим мінімумом, який діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення з роботи виплату перераховують уже за актуальним прожитковим мінімумом на момент звільнення.

Як перевірити стаж і отримати доплату

Свій страховий стаж можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України або в мобільному додатку «Пенсійний фонд». Якщо виявилися невраховані періоди стажу, потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ або подати заяву через особистий кабінет, додавши документи, що підтверджують неврахований стаж.

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