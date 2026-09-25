Пенсію в 10 000 гривень щомісяця отримують лише близько 18,8% українських пенсіонерів — для неї потрібен дохід помітно вищий за середній і чималий страховий стаж.

Пенсія від зарплати в Україні залежить від того, скільки людина офіційно заробляла протягом життя. Щоб щомісяця отримувати 10 000 гривень, дохід має бути суттєво вищим за середній по країні — або ж знадобиться дуже великий страховий стаж.

У 2026 році середня пенсія в Україні становила близько 7 273 гривні. Виплату понад 10 000 гривень на місяць отримують лише 18,8% пенсіонерів. Решта, як правило, або не накопичили достатнього стажу, або все життя заробляли близько до середнього — тож і їхня пенсія вийшла середньою.

Як рахується пенсія і чому важлива не лише сума зарплати

Розмір майбутньої виплати обчислюють за формулою, яка враховує страховий стаж та індивідуальний коефіцієнт заробітку. Ключове значення має не сама зарплата «на руки», а її співвідношення із середньою по країні: хто все життя отримував середню зарплату, той і пенсію матиме середню, а для виплати вдвічі більшої за середню дохід також має бути вдвічі вищим.

Пенсія в 10 000 гривень — це приблизно в 1,5 раза вище середнього, тож і заробіток має бути в 1,5 раза більшим за середній. Якщо людина виходить на пенсію у 2026 році зі стажем 35 років (мінімум для 60 років), їй потрібно було заробляти близько 37 000 гривень. За двадцятирічного стажу й виходу на пенсію у 65 років зарплата має становити вже близько 65 000 гривень. А тому, хто відпрацював 45 років, достатньо близько 29 000 гривень.

Які доплати допомагають «дотягнути» пенсію

Частину суми можна компенсувати передбаченими законодавством доплатами. Зокрема, надбавку отримують багатодітні матері та громадяни, які проживають у гірській місцевості (гірська надбавка). Проте гарантовано високою пенсію робить насамперед офіційне працевлаштування і стабільний «білий» дохід: періоди неофіційної роботи до страхового стажу не зараховують.

Як порахувати свою майбутню пенсію

Орієнтовну суму майбутньої виплати можна розрахувати самостійно за допомогою пенсійного калькулятора на офіційному сайті Пенсійного фонду України. Достатньо ввести дані про стаж і заробіток — калькулятор підставить індивідуальний коефіцієнт і покаже приблизний розмір пенсії. Це найпростіший спосіб перевірити, чи «дотягує» ваш дохід до бажаних 10 000 гривень.

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