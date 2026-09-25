Конституційний Суд скасував тримісячний строк звернення до суду за недоплаченими під час служби коштами — відлік тепер ведуть від дати банківського зарахування.

Виплати військовим і членам їхніх родин тепер легше захистити в суді — Конституційний Суд України фактично позбавив військові частини головного формального аргументу у спорах про недоплачені при звільненні кошти.

Наказ про звільнення більше не є відправною точкою для втрати права на судовий позов щодо недорахованих грошей. Відлік строку тепер прив'язаний до дати фактичного банківського зарахування коштів, а не до підписання наказу.

Скасування неконституційного ліміту

Тривалий час ключовою перешкодою для військовослужбовців у справах про стягнення недоплачених при звільненні коштів був формальний строк звернення до суду. Військові частини масово вигравали справи ще на етапі відкриття провадження, просто вказуючи на сплив строку з моменту підписання наказу.

Однак 11 грудня 2025 року Велика палата Конституційного Суду України повністю змінила правила гри. Ухваливши Рішення № 1-р/2025 (справа № 1-7/2024(337/24)), судді визнали неконституційною частину першу статті 233 КЗпП. Саме вона обмежувала працівників трьома місяцями на звернення до суду для стягнення належних виплат. Від дня ухвалення цього рішення норма остаточно втратила силу. Бійці Збройних сил України отримали дієвий механізм захисту власних коштів. Про це повідомив правозахисник і адвокат Олександр Мінкін, передає Новини.LIVE.

Чому судді ухвалили саме так

Конституційний Суд обґрунтував вердикт кількома основними аспектами. Судді наголосили, що фінансові зобов'язання командування мають безперервний характер: кожен добовий період затримки розрахунку вважається окремим правопорушенням, а не разовим інцидентом, який фіксується датою наказу.

До того ж тримісячний строк визнано надто коротким для об'єктивної оцінки правильності нарахувань особами, які щойно повернулися зі служби або продовжують її нести. Прив'язка виключно до дати звільнення прямо порушувала принцип рівності, ставлячи колишніх військових у гірші умови порівняно з чинними бійцями.

З урахуванням постанови уряду № 651 від 27 червня 2023 року та перехідних положень КЗпП відлік тримісячного строку для нових спорів розпочався 1 липня 2023 року. Тепер військовим частинам заборонено використовувати цю норму для відмови у виплатах.

Письмове повідомлення і типові порушення

Хоча тримісячний строк скасовано, суди продовжують оцінювати розумність часу, витраченого на подання позову. Для цього необхідно чітко встановити день, коли військовослужбовець дізнався про порушення. Військові частини традиційно орієнтуються на дату наказу про звільнення, однак це законно лише тоді, коли воїнові було надано належне письмове повідомлення про виплату коштів.

Статті 116, 110 КЗпП та частина 1 статті 30 Закону України «Про оплату праці» зобов'язують командування детально інформувати людину перед видачею коштів. Орієнтиром для таких документів слугує форма П-6, затверджена наказом Держстату № 5 від 13 січня 2004 року.

Повідомлення має містити конкретні суми в гривнях усіх виплат, перелік податкових утримань і підсумкову суму на руки. Натомість військові частини найчастіше видають грошові атестати, довідки для пенсійних органів або витяги з наказів, де премії чи надбавки вказані у відсотках (наприклад, 535 % або 65 %), а графи утримань і підсумкової суми взагалі порожні. Юридично такі документи є внутрішніми обліковими й не можуть вважатися належним повідомленням військовослужбовця.

Як діяти, якщо не доплатили при звільненні

Якщо ви вважаєте, що вам недоплатили при звільненні зі служби, зверніться до суду, не орієнтуючись на дату наказу. Відлік строку тепер прив'язаний до дати фактичного банківського зарахування коштів, а не до підписання наказу. Зберігайте всі виписки з рахунку, які підтверджують реальні дати надходжень, — саме вони стануть відправною точкою для позову.

Також Новини.LIVE повідомляли, що через дефіцит бюджету в окремих військових частинах виникають затримки з грошовим забезпеченням: найчастіше зсуваються строки виплати премій і бойових надбавок за виконання завдань на передовій.

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