Пенсійний фонд України анонсував нову хвилю перевірок персональних даних: частина отримувачів може тимчасово втратити виплати, якщо вчасно не оновити інформацію до січня.

Пенсія за 40 років стажу та інші виплати можуть опинитися під загрозою — Пенсійний фонд України (ПФУ) анонсував нову хвилю перевірок, яка стартує наприкінці року і може вплинути на нарахування коштів уже з січня.

Як повідомляє Перший бізнесовий, частина пенсіонерів ризикує тимчасово втратити виплати, якщо їхні персональні дані не будуть оновлені або міститимуть розбіжності. Фонд наголошує: система автоматично призупиняє нарахування у випадках, коли інформацію не підтверджено або вона потребує уточнення.

Хто у зоні ризику

За даними відомства, насамперед ідеться про отримувачів пенсій за віком із неповним страховим стажем, одержувачів соціальних доплат, а також тих, у кого в електронному кабінеті відсутні або некоректно відображені періоди роботи.

Найчастіше проблеми виникають через неактуальні дані про страховий стаж, помилки в записах або технічні збої під час оновлення інформації. Відновлення виплат можливе лише після подання документів та корекції інформації.

Як перевірити дані та уникнути затримок

ПФУ закликає пенсіонерів перевірити свій електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду, переглянути історію страхового стажу та за потреби звернутися до сервісних центрів. Особливо це стосується тих, хто планує оформлення доплат або переходить на інший вид пенсії.

У фонді наголошують: своєчасна перевірка дозволить уникнути затримок і гарантує безперервність виплат із січня. Якщо в кабінеті виявлено розбіжності, варто одразу звернутися до найближчого сервісного центру або подати документи через портал електронних послуг.

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