Вершкове масло в Україні впритул підійшло до межі, за якою новий різкий стрибок цін малоймовірний, хоча й відчутного здешевлення поки не буде.

Поки в Полтавській області фіксують різке подорожчання олії та м'яса, національний ринок вершкового масла підійшов до цінової межі, за якою подальший різкий стрибок стає дедалі менш імовірним. Як повідомляє Finteco з посиланням на аналітиків ІНФАГРО, виробники поки не мають достатньо сильних факторів для нового здорожчання — водночас передумов для відчутного здешевлення теж не сформувалося.

У вересні виробники намагаються втримати висхідний ціновий тренд, проте можливості для подальшого підвищення вартості продукції стають дедалі меншими. На внутрішні ціни одночасно тиснуть достатні запаси, слабкий експорт і конкуренція з боку європейського масла.

Чому виробники не можуть підняти ціни

Один із головних факторів, який стримує зростання, — обсяг пропозиції. Виробництво масла в Україні скорочується лише незначно: підприємства продовжують виконувати контрактні зобов'язання щодо випуску сухого молока, а це підтримує додатковий обсяг масла на внутрішньому ринку.

Запаси продукції залишаються достатніми, а вивезти їх за кордон за привабливими для українських виробників цінами зараз складно. Тож значна частина продукції орієнтована саме на українського покупця, і це не дозволяє продавцям активно підвищувати ціни: якщо пропозиція достатня, а покупці не готові платити більше, є ризик падіння попиту.

Європейське масло стримує ціни

Ще один вагомий фактор — конкуренція з боку імпорту. Українські виробники не можуть безмежно піднімати ціни, бо за певного рівня закуповувати масло з ЄС стає економічно вигідніше. На ринку вже присутнє дешевше фасоване європейське масло, яке створює додатковий тиск на вітчизняну продукцію.

Якщо українське масло стане помітно дорожчим за імпортні аналоги, покупці можуть частково переключитися на європейський продукт. Саме тому нинішній рівень цін поступово наближається до межі, за якою вітчизняним виробникам буде важче конкурувати.

Що з експортом

Зовнішні ринки теж не сприяють значному подорожчанню. Попит на українське масло з боку країн Євросоюзу залишається стриманим, через що експорт блочного масла обмежений. Основними ринками збуту лишаються Молдова та країни Кавказу, де виробникам в окремих випадках вдається отримувати дещо вищі ціни.

Проте цього недостатньо, щоб сформувати потужний експортний попит, який міг би суттєво підштовхнути внутрішні ціни вгору.

Чого чекати покупцям

Для споживачів це означає, що різкого стрибка цін на вершкове масло найближчим часом не очікується. Водночас і суттєвого здешевлення чекати не варто: ринок балансує між достатньою пропозицією всередині країни та обмеженим попитом на експорт.

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