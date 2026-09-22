Українські пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у міському транспорті, однак ця пільга діє не на всі види перевезень. За частину поїздок доведеться заплатити повну вартість, а в окремих містах — ще й оформити персональну транспортну картку.

Пільги на проїзд у транспорті в Україні мають чіткі межі — безоплатний проїзд для пенсіонерів діє далеко не на всі види перевезень. Пенсійне посвідчення враховують не в кожному транспорті, а за частину поїздок доведеться заплатити повну ціну квитка.

Про те, де саме пільга працює, а де ні, нагадав матеріал «24 каналу». Ідеться про право пенсіонерів на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті: автобусах, тролейбусах і трамваях, а також у приміських електричках. Водночас конкретний порядок користування пільгою може залежати від того, як організовано транспортну систему в конкретному населеному пункті.

За який транспорт доведеться платити

Безкоштовний проїзд не поширюється на метро, таксі, міжміські автобуси та поїзди далекого сполучення. За такі поїздки пенсіонерам доведеться оплачувати встановлений тариф.

Окремо слід враховувати приватні маршрутки: тут можливість безкоштовного проїзду може визначатися місцевими правилами та рішеннями органів місцевої влади. Тобто в одному місті пільга на маршрутці може діяти, а в іншому — ні.

Який документ потрібно мати

Щоб скористатися пільгою, пенсіонеру необхідно мати пенсійне посвідчення — паперове або електронне. У містах, де діє система безготівкової оплати проїзду, додатково може знадобитися персональна транспортна картка.

Що робити, якщо вимагають оплатити проїзд

Якщо пасажир не має документа, який підтверджує право на пільгу, перевізник має право вимагати оплатити проїзд. Тому перед поїздкою варто перевірити, чи взяли ви посвідчення та чи підходить обраний транспорт під дію пільги.

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