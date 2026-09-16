Перевізники анонсували підвищення тарифів на приміських і міжміських автобусних маршрутах Житомира з 19 вересня 2026 року — проїзд подорожчає.

Зростання тарифів у Житомирі дісталося й транспорту — із 19 вересня пасажирів приміських і міжміських автобусів чекає чергове подорожчання проїзду. Оголошення про підвищення тарифів уже з'явилися в салонах, але скільки саме коштуватиме квиток — перевізники поки не кажуть.

Про нові оголошення повідомили читачі «Житомир Онлайн». На оприлюдненому фото видно конкретну дату: вартість проїзду мають підвищити з 19 вересня 2026 року, і стосується це приміських та міжміських автобусних маршрутів, а не звичайних міських маршруток.

Своє рішення перевізники пояснюють «значним підвищенням цін на паливо, паливно-мастильні матеріали та енергоносії». Аналогічні оголошення пасажири вже бачили навесні — тоді перегляд тарифів на приміських і міжміських рейсах обґрунтовували тими самими причинами. Тепер історія повторюється восени.

Чому перевізники можуть міняти ціни самі

Ключова деталь: оголошення стосується приміських і міжміських внутрішньообласних автобусів, а не міського транспорту Житомира. Для міських маршрутів тариф встановлює місцева влада окремим рішенням, натомість для приміських і міжміських рейсів діє інший принцип — державне регулювання тарифів на них скасували ще у 2015 році, тож ціни перевізники формують самостійно, виходячи з ринкових умов.

Ані нової вартості проїзду, ані переліку маршрутів, на яких тариф зміниться, в оголошеннях немає. Станом на 15 вересня відомо лише дві речі: підвищення анонсоване на 19 вересня і стосується приміських та міжміських сполучень.

Як пасажиру зрозуміти, чи подорожчає його маршрут

Оскільки нові ціни поки не оприлюднили, пасажирам радять звертати увагу не лише на номер автобуса, а й на те, до якого виду сполучення належить конкретний маршрут: йдеться саме про приміські та міжміські автобуси. Інформацію про нові тарифи варто уточнювати безпосередньо в перевізника перед поїздкою або стежити за оголошеннями в салонах найближчими днями.

Міські маршрутки Житомира це підвищення не зачіпає — їхній тариф регулюється окремо рішеннями місцевої влади. Тож зміна вартості квитка залежатиме від того, куди саме ви їдете і яким видом транспорту користуєтесь.

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