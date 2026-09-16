Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2027 рік, у якому на освіту заклали 328,5 млрд грн.

Зарплати вчителів в Україні наступного року можуть відчутно зрости. Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2027 рік і 16 вересня подав його до Верховної Ради — на освітню галузь у документі закладено 328,5 млрд грн, із яких 235,3 млрд грн піде на оплату праці освітян.

Про це повідомляє видання «Вчися.Медіа» з посиланням на дані Міністерства фінансів. Загалом на освіту у 2027 році планують спрямувати 328,5 млрд грн — це на 50,8 млрд грн більше, ніж планові видатки на освіту у 2026 році.

Левова частка цих коштів піде на зарплати. Із загальної суми 235,3 млрд грн мають спрямувати на оплату праці працівників закладів освіти. Зокрема, 192,8 млрд грн передбачено на освітню субвенцію та доплати — саме з цих грошей фінансують заробітну плату педагогів у школах.

Мінфін прогнозує, що у 2027 році середньомісячна зарплата досвідченого вчителя становитиме 27,3 тис. грн. Це на 65% більше порівняно з рівнем 2025 року. У відомстві наголошують: йдеться саме про прогнозований рівень зарплати, а не про одноразове підвищення окладів на 65%.

Що означає цифра 27,3 тис. грн для вчителя

27,3 тис. грн — це очікувана середня зарплата вчителя зі стажем у 2027 році з урахуванням усіх надбавок і доплат. Показник вищий за поточний рівень 2025 року, однак він залежить від фактично закладеного фінансування. Остаточні суми стануть відомі після ухвалення бюджету парламентом, адже наразі це лише проєкт закону №16000.

Крім зарплат, у проєкті держбюджету заклали 19,5 млрд грн на харчування учнів 1–11 класів у державних і комунальних школах. Ще 8,3 млрд грн передбачено на академічні стипендії.

Окремо 13,5 млрд грн планують спрямувати на публічні інвестиційні проєкти в освіті: зокрема 3,7 млрд грн піде на будівництво укриттів у школах. Також фінансування передбачене на закупівлю шкільних автобусів, оновлення харчоблоків і розвиток Нової української школи.

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