Військовозобов'язаним, яким ТЦК відмовив у відстрочці попри наявні підстави, не варто одразу погоджуватися на призов. Військовий юрист пояснив, як покроково оскаржити таке рішення та домогтися відстрочки, на яку громадянин має законне право.

Штрафи від ТЦК українці успішно оскаржують у суді, однак і відмову в наданні відстрочки можна й потрібно оскаржувати — навіть якщо підстави для неї були в повному порядку. Про це розповів військовий юрист Зорян Павлив, передає Новини.LIVE.

За словами юриста, найпоширеніша причина відмови — не відсутність підстав, а неправильно оформлена заява на відстрочку. Тож перед тим, як іти до суду, варто спершу з'ясувати, чому саме ТЦК ухвалив негативне рішення.

З чого почати оскарження відмови

Щоб дізнатися причину відмови, достатньо надіслати електронний лист до свого центру комплектування або прийти до установи особисто. Після отримання відповіді слід уважно переглянути попередню заяву — самостійно чи за допомогою фахівця.

Далі варто ще раз звірити пакет документів із вимогами чинного законодавства. Головним документом залишається Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Окрему увагу приділіть правильності засвідчення копій.

Як правильно засвідчити копії документів

Якщо документи надсилаються поштою, їхню достовірність має засвідчити нотаріус. При особистому візиті до ТЦК достатньо показати оригінали, а на копіях власноруч поставити підпис і вказати, що це копія.

Якщо ж усі документи оформлені правильно, а представники ТЦК усе одно ухвалюють неправомірне рішення, залишається звертатися до суду з позовом на ТЦК. До позовної заяви обов'язково додають повний пакет зібраних документів і докази отримання відмови у відстрочці.

Чи можна уникнути візиту до ТЦК

Подати запит на відстрочку можна і через державний застосунок «Резерв+» — це дозволяє не ходити до центру комплектування особисто. Проте інколи система також видає негативний результат, і тоді діє той самий алгоритм оскарження.

Нагадаємо, що українці, які успішно оскаржили штраф від ТЦК у судовому порядку, мають право на повернення сплачених коштів. Автоматичного перерахунку держава не робить — для цього потрібно окремо подати заяву та пакет документів до казначейства.

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