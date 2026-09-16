У Вознесенську на Миколаївщині працює ветеранський простір Veteran Family Hub, де військові, ветерани та їхні родини безкоштовно отримують юридичну й психологічну допомогу, оформлюють пільги та проходять реабілітацію.

Допомога ветеранам у Миколаївській області стає доступнішою: у Вознесенську працює ветеранський простір Veteran Family Hub, де військові, ветерани, ветеранки та їхні родини можуть безкоштовно отримати юридичну й психологічну допомогу, оформити пільги та пройти реабілітацію.

Про роботу простору в програмі «Простір захисту» на Армія FM розповіла секретар Вознесенської міської ради Вікторія Бальцер. За її словами, у Veteran Family Hub сьогодні працевлаштовано сім фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, а також працюють психолог і юрист.

Найчастіше по допомогу звертаються родини зниклих безвісти, полонених і загиблих, а також самі ветерани й ветеранки. Найбільший запит — юридичні послуги: оформлення пільг, субсидій, документів і статусів. Далі за кількістю звернень ідуть реабілітація та психологічна допомога, зокрема ретрити для родин ветеранів, які простір організовує самостійно або популяризує ті, що доступні по всій Україні.

Приміщення площею 220 квадратних метрів має чотири робочі кабінети, фронт-офіс, де приймають чотири фахівці, тренінгову залу та дитячу кімнату — щоб відвідувачі могли залишити дитину під наглядом. Створити простір допомогли міжнародні донори: програма ПРООН спільно з урядом Німеччини, Міжнародний фонд «Відродження» та фонд «ІСАР Єднання».

Спортивна реабілітація для військових

Окремий напрямок Veteran Family Hub — ветеранський спорт. У громаді діє спортивна зала «Адапт» зі спеціалізованим обладнанням, а тренер безкоштовно проводить для ветеранів заняття з пілатесу та міофасціального релізу. Також розвивають стрільбу з лука, яку до громади привіз Петерс з Івано-Франківська, і ветеранський петанк: цього року майданчик відкрили разом із «Марлогом», провели перші змагання та створили Вознесенську лігу ветеранського петанку.

У місті також працює реабілітаційний центр на базі первинної медико-санітарної допомоги, а в структурі міської ради діють відділ у справах ветеранів та членів їхніх сімей і місцева програма підтримки ветеранів до 2028 року. Цього року запустили новий напрямок — кризове реагування для ветеранів, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Як отримати допомогу та куди звертатися

Ветеранський простір Veteran Family Hub розташований у Вознесенську на вулиці Соборності, 17. Крім основного офісу, працюють два віддалені робочі місця: на третьому мікрорайоні в бібліотеці на вулиці Героїв України, 9, та в селі Ракове Новогригорівка на базі Новогригорівської сільської ради.

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися особисто до простору або одного з віддалених фахівців супроводу. Актуальну інформацію, контакти та мапу послуг для ветерана публікують на сайті Вознесенської громади та на сторінці «Ветеранський відділ Вознесенської міської ради» в соцмережах.

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