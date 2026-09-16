Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №16051-1, який запроваджує ПДВ 20% для закордонних посилок вартістю до 150 євро.

Верховна Рада 16 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт №16051-1, який скасовує пільгу на закордонні посилки. Нові правила торкнуться покупок на AliExpress, Temu, Shein і Amazon, але набудуть чинності не раніше 1 липня 2027 року. «За» документ проголосували 273 народні обранці, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Документ запроваджує ставку ПДВ 20% для операцій із дистанційного продажу товарів вартістю до 150 євро, які відправляють з-за кордону фізичним особам в Україні. Тобто товари, які українці замовляють на іноземних маркетплейсах, обкладатимуть податком на додану вартість.

Нараховувати й сплачувати податок мають самі іноземні маркетплейси — AliExpress, Temu, Shein, Amazon — або їхні посередники в Україні. При цьому безмитний ліміт у 150 євро для сплати ввізного мита залишається без змін: йдеться саме про новий ПДВ, а не про мито.

Від ПДВ звільняються відправлення між фізичними особами вартістю до 45 євро без комерційного характеру, товари до 150 євро у несупроводжуваному багажі, а також продукція для потреб безпеки й оборони.

Зібраний ПДВ спрямують до спецфонду держбюджету на потреби Збройних сил України. За оцінками, це дозволить залучати близько 10 мільярдів гривень на рік і водночас вирівняти умови конкуренції між українськими та іноземними продавцями.

Коли запрацюють нові правила

Нові правила набудуть чинності через 45 днів після рішення Кабміну про готовність системи, але не раніше 1 липня 2027 року. Тобто до середини 2027-го посилки з-за кордону вартістю до 150 євро й надалі не оподатковуватимуть ПДВ.

Міністр фінансів Сергій Марченко перед голосуванням попередив, що зволікати більше нема куди: йдеться про неотримання вже у вересні 4 мільярдів євро міжнародної фінансової допомоги. Законопроєкт є другим із трьох податкових документів, необхідних для продовження кредитної програми МВФ, а ПДВ на посилки залишився обов'язковою умовою для отримання наступного траншу.

Також 16 вересня Рада підтримала 267-ма голосами законопроєкт №15460 — митний супутник до основного документа. Він регламентує процедуру розмитнення, електронний обмін даними між поштовими операторами та митницею, а також залишає пільгу у 45 євро для приватних подарунків між фізичними особами.

Що це означає для покупців

До набуття чинності законом (не раніше 1 липня 2027 року) замовлення на AliExpress, Temu, Shein чи Amazon вартістю до 150 євро й надалі надходитимуть без ПДВ. Після старту нових правил до ціни товару маркетплейс додаватиме 20% ПДВ — тобто покупка за 100 євро обійдеться приблизно у 120 євро.

Посилки-подарунки між фізичними особами вартістю до 45 євро залишаються без податку. Товари дорожчі за 150 євро оподатковуються за загальними правилами і до змін.