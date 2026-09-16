Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №16051-1, который вводит НДС 20% для заграничных посылок стоимостью до 150 евро.

Верховная Рада 16 сентября поддержала в первом чтении законопроект №16051-1, который отменяет льготу на заграничные посылки. Новые правила затронут покупки на AliExpress, Temu, Shein и Amazon, но вступят в силу не ранее 1 июля 2027 года. «За» документ проголосовали 273 народных избранника, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Документ вводит ставку НДС 20% для операций по дистанционной продаже товаров стоимостью до 150 евро, которые отправляют из-за границы физическим лицам в Украине. То есть товары, которые украинцы заказывают на иностранных маркетплейсах, будут облагаться налогом на добавленную стоимость.

Начислять и уплачивать налог должны сами иностранные маркетплейсы — AliExpress, Temu, Shein, Amazon — или их посредники в Украине. При этом беспошлинный лимит в 150 евро для уплаты ввозной пошлины остается без изменений: речь идет именно о новом НДС, а не о пошлине.

От НДС освобождаются отправления между физическими лицами стоимостью до 45 евро без коммерческого характера, товары до 150 евро в несопровождаемом багаже, а также продукция для нужд безопасности и обороны.

Собранный НДС направят в спецфонд госбюджета на нужды Вооруженных сил Украины. По оценкам, это позволит привлекать около 10 миллиардов гривен в год и одновременно выровнять условия конкуренции между украинскими и иностранными продавцами.

Когда заработают новые правила

Новые правила вступят в силу через 45 дней после решения Кабмина о готовности системы, но не ранее 1 июля 2027 года. То есть до середины 2027-го посылки из-за границы стоимостью до 150 евро по-прежнему не будут облагаться НДС.

Министр финансов Сергей Марченко перед голосованием предупредил, что медлить больше некуда: речь идет о неполучении уже в сентябре 4 миллиардов евро международной финансовой помощи. Законопроект является вторым из трех налоговых документов, необходимых для продолжения кредитной программы МВФ, а НДС на посылки остался обязательным условием для получения следующего транша.

Также 16 сентября Рада поддержала 267 голосами законопроект №15460 — таможенный спутник основного документа. Он регламентирует процедуру растамаживания, электронный обмен данными между почтовыми операторами и таможней, а также сохраняет льготу в 45 евро для частных подарков между физическими лицами.

Что это значит для покупателей

До вступления закона в силу (не ранее 1 июля 2027 года) заказы на AliExpress, Temu, Shein или Amazon стоимостью до 150 евро по-прежнему будут поступать без НДС. После старта новых правил к цене товара маркетплейс будет добавлять 20% НДС — то есть покупка за 100 евро обойдется примерно в 120 евро.

Посылки-подарки между физическими лицами стоимостью до 45 евро остаются без налога. Товары дороже 150 евро облагаются по общим правилам и до изменений.