Мобилизация предусматривает обязательный военно-врачебный осмотр, однако закон не дает военнообязанному права отказаться от осмотра у конкретного врача ВЛК — даже если нужного специалиста на месте нет.

Мобилизация в Украине и правила ТЦК касательно явки по вызову остаются жесткими: каждый военнообязанный обязан являться по повестке и проходить медицинский осмотр для определения пригодности к службе. Это требование закреплено в статье 22 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Как пояснила в эксклюзивном комментарии «Телеграфу» адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова, в законодательстве нет закрепленного права человека отказаться от прохождения отдельных врачей ВЛК. Отсутствие нужного специалиста или оборудования на месте не освобождает от прохождения комиссии в целом.

Важно понимать: постановление военно-врачебной комиссии, принятое во время действия военного положения, остается в силе в течение года с момента его принятия. Это предусмотрено пунктом 3.8 приказа Министра обороны Украины от 14.08.2008 № 402, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Что делать, если нужного врача нет

Положение о военно-врачебной экспертизе четко определяет состав комиссии, которая должна осматривать человека. Если во время осмотра нужного специалиста не было, это не повод игнорировать результат, а основание его обжаловать. Отсутствие соответствующих врачей во время осмотра дает право обжаловать заключение ВЛК через Центральную военно-врачебную комиссию.

На обжалование дают всего 30 дней. Отсчет этого срока начинается с момента проведения осмотра. Если же человеку не вручили заключение ВЛК сразу, 30 дней считаются со дня, когда он фактически получил это постановление.

Жалоба прямо на месте, без ожидания бумаг

Ждать официального заключения не обязательно. Человек может сразу во время прохождения ВЛК подать жалобу на отсутствие нужного врача, ведь без него невозможно установить реальное состояние здоровья и степень пригодности к службе. Такая жалоба подается в общем порядке рассмотрения обращений граждан.

Иная ситуация — с плановым осмотром. Если человека направили на ВЛК в плановом режиме, а не доставили срочно сотрудники ТЦК и СП, врачи комиссии сами направляют его к узким специалистам. Общее заключение ВЛК принимают только после того, как получат результаты от этих специалистов.

Главное правило, по словам Воронковой, — не молчать. Юридического права проигнорировать отдельного врача на ВЛК не существует, но если осмотр провели с нарушениями, у военнообязанного остаются два рабочих инструмента: жалоба прямо на месте во время осмотра или официальное обжалование заключения через Центральную военно-врачебную комиссию в течение 30 дней.

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