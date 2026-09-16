Брауни на миндальной муке получаются невероятно насыщенными и влажными — и при этом не содержат глютен. Всего 10 ингредиентов и одна миска: десерт готовится за 10 минут.

Рецепт идеального брауни мы уже публиковали — а этот брауни готовится на миндальной муке и имеет ещё более влажный, «fudgy»-центр без глютена.

Брауни на миндальной муке — тот случай, когда десерт выглядит и на вкус такой же насыщенный, как классический, но готовится из простых и полезных ингредиентов. Миндальная мука содержит меньше углеводов и больше питательных веществ, чем пшеничная, а какао-порошок даёт глубокий шоколадный вкус. Рецепт требует всего одну миску, ручной миксер и 10 минут подготовки.

Ингредиенты для брауни на миндальной муке

2 столовые ложки размягчённого сливочного масла;

½ стакана (около 100 г) сахара — обычного, тростникового или кокосового;

1 большое яйцо;

¼ стакана молока (любого);

⅛ чайной ложки ванильного экстракта;

¼ стакана какао или какао-порошка;

1 чайная ложка разрыхлителя;

⅛ чайной ложки соли;

1 стакан миндальной муки (не миндальная крупка);

¼ стакана тёмных шоколадных капель.

Как приготовить брауни на миндальной муке: пошагово

Разогрейте духовку до 180 °C и застелите пергаментом форму 20×20 см. В большой миске взбейте масло с сахаром электромиксером до кремовой консистенции.

Вбейте яйцо, затем добавьте молоко и ваниль и снова взбейте. Добавьте какао-порошок, разрыхлитель, соль и миндальную муку. Сначала перемешайте немного лопаткой, чтобы какао не разлетелось, затем взбейте миксером до однородности — из-за отсутствия глютена тесто можно не бояться перемешать.

Добавьте шоколадные капли и перемешайте. Переложите тесто в форму и выровняйте. Выпекайте около 30 минут: зубочистка в центре должна выходить с крошками или слегка влажной, но не слишком.

Остудите брауни в форме около 30 минут, поднимите за края пергамента, переложите на доску и нарежьте на 16 кусков.

Как не перепечь брауни

Главный секрет влажной середины — не передержать. Как только центр слегка «схватился», достаньте форму: брауни дойдёт от остаточного тепла при остывании. Обязательно дайте десерту полностью остыть перед нарезкой, иначе он будет слишком текучим.

Храните брауни в прохладном сухом месте несколько дней или в холодильнике до недели. Для заморозки разложите кусочки на противне отдельно, затем переложите в пакет — так они хранятся до 3 месяцев, а перед подачей их можно разогреть в микроволновке, чтобы вернуть «fudgy»-вкус.

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