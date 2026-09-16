Дефицит продуктов в Киевской области пока не подтверждён, однако мясо, молочка и яйца уже дорожают — аналитик УКАБ дал прогноз цен до конца 2026 года.

Подорожание продуктов в Киевской области набирает обороты: пока одни товары дешевеют на фоне нового урожая, мясо, молочная продукция и яйца уже ползут вверх. О таком разнонаправленном движении цен до конца 2026 года рассказал руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка в комментарии РБК-Украина.

Единого тренда на подорожание всех продуктов сейчас нет. В августе продукты подешевели на 1,3 процента: овощи упали на 18,3%, фрукты — на 12%. При этом за январь-август 2026 года продовольствие подорожало на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года.

В августе овощи и фрукты дешевели благодаря новому урожаю. При этом уже дорожают мясо, молочная продукция, яйца и отдельные виды бакалеи, поясняет аналитик.

Что происходит с мясом

Заметнее всего дорожает свинина. Грудинка стоит 214,15 грн, ошеек — 349,92 грн, а закупочные цены на свиней живым весом растут уже несколько недель. Говядина в среднем продается за 437,63 грн из-за ограниченного предложения скота и спроса экспортеров. Куриное филе стоит 219,33 грн, тушка — 110 грн.

До конца года мясо останется одной из категорий, поддерживающих рост стоимости корзины, отмечает эксперт.

Яйца и молочка дорожают быстрее всего

Десяток яиц стоит 69–74 грн, за месяц цена выросла на 27%. Молоко 900 мл продают за 64–84 грн, кисломолочный сыр — по 241 грн. В молочном сегменте ценовое давление достигнет 5–10%, так как осенью сокращается производство молочного сырья.

Борщевой набор и дефицит

Капуста стоит 27,25 грн за кг, картофель — 14,70 грн, лук — 19,66 грн, морковь — 19,77 грн, свёкла — 15,10 грн. Помидоры продают по 51,55 грн, перец — 144,33 грн, огурцы — 42,99 грн. Оснований говорить об общем дефиците зерна или овощей нет: аграрии собрали 32,2 млн тонн зерновых с 6,85 млн га.

Что касается Киевской области, периодические перебои с поставками отдельных продуктов могут возникать из-за российских обстрелов складов в Киеве. Это вызывает временный ажиотаж, однако делать вывод о дефиците на уровне страны лишь по ситуации в отдельных магазинах нельзя, добавляет аналитик.

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