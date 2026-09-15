Доплаты для пенсионеров в Житомирской области начисляют без заявлений и дополнительных документов. В Пенсионном фонде Украины объяснили, какие возрастные надбавки добавляют к пенсии и кому именно.

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области начисляются автоматически — как только человеку исполняется 70, 75 или 80 лет, Пенсионный фонд сам добавляет возрастную надбавку к пенсии, без отдельных обращений.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, право на компенсационную выплату имеют те, чья пенсия вместе со всеми надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями и индексациями не достигает 10 340,35 грн. Это размер средней заработной платы в Украине за 2020 год, который берут для исчисления пенсий.

Размер доплаты зависит от возраста. Людям от 70 до 75 лет добавляют до 300 грн в месяц, от 75 до 80 лет — до 456 грн, а после 80 лет — до 570 грн. Деньги выплачивают в пределах упомянутой суммы 10 340,35 грн.

Обращаться в сервисный центр не нужно: доплату устанавливают и выплачивают с даты достижения 70, 75 или 80 лет. Она назначается независимо от вида пенсии, закона, по которому та назначена, продолжительности страхового стажа и факта работы.

Отдельно с 1 марта 2026 года действуют гарантированные минимальные размеры пенсионных выплат. Тем, кому исполнилось 80 лет и кто имеет страховой стаж 20 или 25 лет, пенсию доводят до 4 213 грн. Людям от 70 до 80 лет со стажем 30 или 35 лет — до 4 050 грн, а младшим с таким же стажем — до 3 725 грн.

Как проверить начисление доплаты

Проверить начисленную сумму можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или в любом сервисном центре ПФУ в Житомирской области. Если после достижения возраста доплату не начислили, стоит обратиться в фонд для уточнения.

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