Блины можно запечь вместе с сытной начинкой и яйцом — получается завтрак-запеканка, который готовится почти без участия хозяйки. Собрали все с вечера, а утром осталось лишь поставить форму в духовку.

Рецепт блинов с мясом и грибами мы уже публиковали — а это блюдо готовится совсем иначе. Блины здесь не жарят с начинкой отдельно, а сворачивают в один большой рулет, заливают яичной смесью и запекают в форме. Получается сытная запеканка-завтрак, которую можно собрать вечером, а утром лишь поставить в духовку.

Особенность рецепта в том, что он почти не требует участия: никакой обжарки рулетов, никакого стояния над плитой. Всё готовится во время запекания, а печётся в печи на среднем уровне.

Ингредиенты для блинов в запеканке

4 блина (готовых, по любому любимому рецепту);

½ стакана (примерно 120 г) измельчённых шампиньонов;

½ стакана (примерно 60 г) измельчённого мяса: ветчины, колбасы, варёной курятины или другого;

½ стакана (примерно 60 г) тёртого сыра (можно смесь);

2–3 столовые ложки нарезанного зелёного лука;

3 яйца;

2 столовые ложки сливок или молока;

соль, перец, чесночный порошок — по вкусу;

1 столовая ложка оливкового масла;

2–3 столовые ложки нарезанной петрушки (по желанию).

Как приготовить блины в запеканке: пошагово

Сначала обжарьте грибы: разогрейте в сковороде столовую ложку оливкового масла, выложите измельчённые шампиньоны и жарьте на сильном огне до лёгкого золотистого оттенка. Переложите в миску и отставьте.

В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль, перец, чесночный порошок и две столовые ложки сливок или молока. Перемешайте до однородности и отставьте.

Выложите блины на рабочую поверхность более румяной стороной вверх, слегка перекрывая края друг на друга. Ближе к краю насыпьте измельчённое мясо, затем грибы, две трети сыра и зелёный лук.

Сверните блины вокруг начинки в длинный рулет, затем сверните его спиралью и переложите в форму, смазанную маслом или сбрызнутую антипригарным спреем (подходит овальная форма примерно 23×13 см).

Залейте сверху яичную смесь. Вилкой проколите блины в нескольких местах и придавите их, чтобы они погрузились в яйцо. Сверху посыпьте остатками сыра. Если готовите не сразу, накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник.

Поставьте форму на средний уровень в разогретую до 175 °C духовку и выпекайте около 25 минут, или пока яйцо в центре не пропечётся и не будет жидким. Перед подачей посыпьте зелёным луком или петрушкой.

Подавать такую блинную запеканку лучше всего горячей — с томатом, сметаной или ложкой сметаны. Если не хочется сворачивать рулет, блины можно выкладывать слоями, чередуя начинку. Блюдо отлично подходит для завтрака или обеда.

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