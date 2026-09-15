Пирог с тыквой — нежный осенний десерт, который готовится меньше чем за час. Нотка сгущённого молока делает начинку особенно сочной, а порционный формат — удобным для подачи.

Вкуснейший пирог из тыквы мы уже публиковали — а этот пирог с тыквой готовится в виде аккуратных мини-пирогов, которые выпекаются всего за считанные минуты.

Главное отличие рецепта — в начинке: вместо сливок или сахара мы берём сгущённое молоко, которое дарит начинке густую, шелковистую текстуру и лёгкую карамельную сладость. Песочное тесто можно взять готовое, так что весь процесс займёт не более 40 минут.

Ингредиенты для пирога с тыквой

2 листа охлаждённого песочного теста (примерно по 400 г каждый);

1 стакан (240 мл) тыквенного пюре;

½ стакана (120 мл) сгущённого молока с сахаром;

1 ч. л. ванильного экстракта;

1 ч. л. смеси пряностей для тыквы (корица, мускатный орех, имбирь, гвоздика) + ещё немного для посыпки;

1/4 ч. л. соли;

взбитые сливки — для подачи.

Тыквенное пюре берите именно чистое, без добавленных специй и подсластителей — тогда вкус и пряности вы контролируете сами.

Как приготовить пирог с тыквой: пошагово

Разогрейте духовку до 190 °C. Смажьте противень маслом или сбрызните антипригарным спреем.

На чистой поверхности раскатайте кусок песочного теста. Вырежьте кружки диаметром около 10 см и выложите на подготовленный противень. Загните край каждого кружка примерно на полсантиметра к центру и защипните его, формируя бортик. Повторите то же со вторым листом теста.

В средней миске смешайте тыквенное пюре, сгущённое молоко, ваниль, пряную смесь для тыквы и соль. Заполните формы начинкой, выкладывая её ложкой в каждый кружок.

Выпекайте около 20 минут, пока тесто не подрумянится, а начинка не застынет. Готовый пирог с тыквой достаньте и слегка остудите.

Перед подачей украсьте каждый мини-пирог взбитыми сливками и щепоткой пряностей для тыквы. По желанию дополните орешками или измельчённым печеньем.

Ранее Politeka сообщила, как приготовить яблочный пирог.

Также Politeka писала, о перевернутом пироге со сливами.

Как сообщала Politeka, о тёртом пироге с яблоками.