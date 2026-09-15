Вкуснейший пирог из тыквы мы уже публиковали — а этот пирог с тыквой готовится в виде аккуратных мини-пирогов, которые выпекаются всего за считанные минуты.
Главное отличие рецепта — в начинке: вместо сливок или сахара мы берём сгущённое молоко, которое дарит начинке густую, шелковистую текстуру и лёгкую карамельную сладость. Песочное тесто можно взять готовое, так что весь процесс займёт не более 40 минут.
Ингредиенты для пирога с тыквой
- 2 листа охлаждённого песочного теста (примерно по 400 г каждый);
- 1 стакан (240 мл) тыквенного пюре;
- ½ стакана (120 мл) сгущённого молока с сахаром;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- 1 ч. л. смеси пряностей для тыквы (корица, мускатный орех, имбирь, гвоздика) + ещё немного для посыпки;
- 1/4 ч. л. соли;
- взбитые сливки — для подачи.
Тыквенное пюре берите именно чистое, без добавленных специй и подсластителей — тогда вкус и пряности вы контролируете сами.
Как приготовить пирог с тыквой: пошагово
Разогрейте духовку до 190 °C. Смажьте противень маслом или сбрызните антипригарным спреем.
На чистой поверхности раскатайте кусок песочного теста. Вырежьте кружки диаметром около 10 см и выложите на подготовленный противень. Загните край каждого кружка примерно на полсантиметра к центру и защипните его, формируя бортик. Повторите то же со вторым листом теста.
В средней миске смешайте тыквенное пюре, сгущённое молоко, ваниль, пряную смесь для тыквы и соль. Заполните формы начинкой, выкладывая её ложкой в каждый кружок.
Выпекайте около 20 минут, пока тесто не подрумянится, а начинка не застынет. Готовый пирог с тыквой достаньте и слегка остудите.
Перед подачей украсьте каждый мини-пирог взбитыми сливками и щепоткой пряностей для тыквы. По желанию дополните орешками или измельчённым печеньем.
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