Пенсионный фонд запустил автоматический перерасчет пенсий для тех, у кого подтвердился дополнительный страховой стаж. Надбавку начисляют без заявлений — рассказываем, кого это касается и как проверить свои выплаты.

Требования к стажу для пенсии в Украине снова в центре внимания — Пенсионный фонд запустил очередной этап автоматического перерасчета выплат. В ведомстве рассказали, что надбавку начисляют без заявлений, если в электронном реестре появились новые данные о периодах работы, которые ранее не были учтены.

Перерасчет касается пенсионеров, у которых после обновления информации стаж превысил минимально необходимый порог: 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. В таких случаях система автоматически добавляет ежемесячную надбавку, размер которой зависит от действующих норм и может существенно увеличить общую сумму выплат.

Дополнительный стаж может появиться после оцифровки трудовых книжек, поступления архивных справок или уточнений от работодателей. Если документ подтверждает период работы, который ранее не попал в реестр, пенсию пересчитывают без участия пенсионера.

Обращаться в сервисные центры не нужно: все изменения происходят в рамках электронной системы Пенсионного фонда. Обновленная сумма выплаты отображается автоматически — без подачи заявлений или личного визита.

Как проверить, пересчитали ли пенсию

Никаких обращений для перерасчета не требуется. Но пенсионерам советуют время от времени проверять, актуальны ли данные о стаже в личном кабинете на портале ПФУ.

Если в реестре до сих пор не отражен какой-то период работы, стоит обратиться в сервисный центр с трудовой книжкой или архивной справкой, чтобы подтвердить стаж, — тогда выплату пересчитают с учетом новых данных.

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