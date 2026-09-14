Гуляш — сытная венгерская классика, которую здесь готовят в виде наваристого супа с постной говядиной, сладким картофелем и копчёной паприкой, а подают с йогуртом и зеленью.

Рецепт идеального тыквенного крем-супа мы уже публиковали — а гуляш требует совсем иного подхода к приготовлению мяса и насыщению бульона.

Гуляш в этой версии — это не густой соус, а согревающий суп на основе традиционного венгерского рагу. Постная говядина, копчёная паприка и тмин придают ему глубокий, слегка дымный вкус, а сладкий картофель делает блюдо мягче и сытнее. Главный секрет — в подаче: сверху суп дополняют натуральным йогуртом и петрушкой, которые добавляют свежести и кремовости.

Ингредиенты для гуляша

1 столовая ложка рапсового масла

1 большая луковица (разрезанная пополам и нарезанная полукольцами)

3 зубчика чеснока (нарезанные тонкими ломтиками)

200 г очень постной тушёной говядины (мелко нарезанной кубиками)

1 чайная ложка семян тмина

2 чайные ложки копчёной паприки

400 г резаных помидоров в собственном соку (консервированные)

600 мл говяжьего бульона

1 средний сладкий картофель (очищенный и нарезанный кубиками)

1 зелёный перец (без семян, нарезанный кубиками)

150 г натурального биойогурта

хорошая горсть петрушки (рубленой)

Как приготовить гуляш: пошагово

Разогрейте масло в большой кастрюле, добавьте лук и чеснок и жарьте около 5 минут, пока они не начнут подрумяниваться. Всыпьте говядину, увеличьте огонь и обжаривайте, помешивая, до румяной корочки.

Добавьте тмин и паприку, хорошо перемешайте, затем влейте помидоры и бульон. Накройте крышкой и варите на медленном огне около 30 минут.

Добавьте сладкий картофель и зелёный перец, снова накройте крышкой и варите ещё 20 минут или до мягкости овощей. Дайте гуляшу немного остыть, затем подавайте, полив сверху йогуртом и посыпав петрушкой — если суп будет слишком горячим, он навредит полезным бактериям йогурта.

Подавать гуляш лучше всего с кусочком хрустящего хлеба или зерновой буханки. Блюдо легко удвоить, а остатки хорошо хранятся в холодильнике до двух дней в герметичной посуде — только йогурт и зелень добавляйте перед самой подачей.

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