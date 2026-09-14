Совершеннолетняя дочь погибшего защитника из Брусиловского района подняла вопрос, который касается сотен семей: имеют ли право на единовременную денежную помощь дети военных, погибших до изменения законодательства в 2024 году.

Тема помощи ветеранам в Житомирской области нередко становится темой споров о том, кто именно имеет право на поддержку. На этот раз вопрос подняла совершеннолетняя дочь погибшего защитника — она заявила, что ее семья так и не получила единовременную денежную помощь после гибели отца.

Ольга Ободзинская-Чернышевич из Брусиловского района опубликовала в Facebook эмоциональное обращение. Ее отец, Юрий Анатольевич Ободзинский с позывным «Юрист», погиб 21 марта 2023 года. После семи месяцев поиска семья смогла похоронить его в селе Йосиповка.

Женщина рассказала, что на момент гибели отца ей было 27 лет. По ее словам, семья не получила единовременную денежную помощь не потому, что его смерть была «меньшей потерей», а потому что закон тогда определял круг получателей иначе — совершеннолетние дети в него не входили.

Что изменилось 29 марта 2024 года

Закон Украины №3515-IX, который вступил в силу 29 марта 2024 года, изменил правила определения лиц, которые могут претендовать на единовременную денежную помощь после гибели военнослужащего. В новой редакции статьи 16-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» к членам семьи прямо отнесены дети, в том числе усыновленные, без прежнего ограничения лишь несовершеннолетними.

Вместе с тем отдельное обратное действие предусмотрели только для детей, зачатых при жизни погибшего и рожденных после его смерти. Для совершеннолетних детей, чьи родители погибли до 29 марта 2024 года, новая норма обратной силы не имеет.

Как решал суд

Этот вопрос стал предметом судебных споров. В постановлении Верховного Суда от 2 июня 2026 года по делу №560/9476/25 суд пришел к выводу, что право на единовременную помощь возникает в момент гибели военнослужащего, поэтому круг получателей определяется законодательством, действовавшим на эту дату.

Такой же подход Верховный Суд применил в постановлении от 29 июля 2026 года по делу №580/6783/25: более позднее обращение с заявлением не меняет момент возникновения права на помощь. То есть совершеннолетнему ребенку, чей отец погиб до 29 марта 2024 года, суд отказывает в выплате.

Что важно знать семьям

Ольга отмечает: до мая 2026 года суды выносили положительные решения для совершеннолетних детей погибших военных, но затем судебная практика изменилась. Нынешние позиции фактически оставляют такие семьи без положительной перспективы в спорах.

Как оформить помощь семье погибшего

Единовременная денежная помощь выплачивается не самому погибшего, а его семье, и размер зависит от воинского звания и других условий. Чтобы узнать, есть ли право на выплату, обратитесь в соответствующий территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) или в Минобороны. Нужны документы: заявление, паспорт, документ о родственных связях и свидетельство о смерти военнослужащего.

Как сообщает Житомир-Онлайн, история Ольги затрагивает широкий вопрос — что делать совершеннолетнему ребенку, который остался единственным родным человеком погибшего.

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