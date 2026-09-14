В октябре 2026 года людям с III группой инвалидности продолжат выплачивать пенсию, однако ее размер не одинаков для всех. Сумма зависит от страхового стажа и заработка, который учитывается при расчете.

Пенсию по инвалидности в Украине в октябре 2026 года продолжат начислять людям с III группой инвалидности, но сумма выплаты не одинакова для всех. Ее размер зависит от страхового стажа и заработка, который учитывается при расчете, напоминают в Пенсионном фонде.

Для пенсии по инвалидности III группы базовый размер определен как 50% пенсии по возрасту, рассчитанной в соответствии с законом. В то же время в отдельных случаях могут действовать установленные государством минимальные гарантии и дополнительные доплаты. Поэтому фактическая сумма в октябре может отличаться в зависимости от индивидуальных обстоятельств пенсионера.

Какой стаж нужен для назначения пенсии по инвалидности

Для назначения пенсии по инвалидности II или III группы обязательно нужен страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, в котором была установлена инвалидность, и может составлять от 1 до 15 лет. Например, если инвалидность установлена человеку до 23 лет, требуется как минимум 1 год страхового стажа. С возрастом требования к его продолжительности растут.

Можно ли одновременно работать и получать пенсию

Наличие III группы инвалидности не лишает человека возможности работать. Пенсионер может официально трудоустроиться и одновременно получать пенсию по инвалидности. Однако трудоустройство может повлиять на размер отдельных доплат и государственных гарантий, поскольку часть из них предусмотрена именно для неработающих пенсионеров.

Кому могут существенно увеличить выплату

Дополнительное повышение в октябре возможно, если человек имеет право на соответствующую надбавку или доплату. Поэтому работающим пенсионерам стоит учитывать не только основной размер пенсии, но и то, какие именно надбавки им положены с учетом их статуса.

Как проверить размер выплаты

Проверить начисленную сумму и наличие надбавок можно в Пенсионном фонде — через сервисный центр ПФУ или в личном кабинете на веб-портале электронных услуг. Там же можно уточнить, распространяются ли на получателя минимальные государственные гарантии.

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