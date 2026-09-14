Топливо зимой будет, но сезон окажется сложным из-за возвращения мировых цен на дизель к весенним максимумам, прогнозирует совладелец и гендиректор ЗПЕК Олег Чикида.

Цены на топливо в Украине снова пошли вверх: мировые цены на дизель уже вернулись к весенним максимумам выше $1500 за тонну, и это будет давить на ценники на украинских АЗС. Совладелец и генеральный директор компании ЗПЕК Олег Чикида в интервью "Интерфакс-Украина" заверил: физического дефицита топлива не будет, но сезон «окажется сложным» из-за колебаний мировых котировок.

Дизель вернулся к весеннему максимуму

Главная причина роста — кризис вокруг Ормузского пролива и военные риски на Ближнем Востоке. По словам Чикиды, весной котировки дизельного топлива прошли путь примерно от $600–700 за тонну до пиковых значений выше $1500. Затем была вторая волна в июле, а сейчас рынок оказался в эпицентре третьей волны — цены снова достигли весенних максимумов.

Дефицита предложения на внешнем рынке бизнесмен сейчас не видит: «Вопрос не в том, сколько можно купить, а в том, по какой цене это можно сделать». К давлению на котировки добавляются замедление прохождения нефтепродуктов через Ормузский пролив, сокращение запасов в Европе и США и сезонный рост потребления дизеля.

Что случилось с дизелем в июле

Июльскую ситуацию, когда рынок ощущал нехватку дизтоплива, Чикида классическим дефицитом не называет. Трейдеры входили в июль с тяжелыми финансовыми результатами за второй квартал: после скачка цен часть участников законтрактовала большие объемы по максимально высоким ценам и работала с убытками, поэтому на июль закупала меньшие объемы. Рост военных рисков для портовой инфраструктуры сделал морской ресурс дороже железнодорожного, и покупатели переориентировались на западную границу, что и создало ажиотаж и ощущение дефицита.

В августе ситуация быстро выровнялась: импортеры оперативно увеличили закупки, август стал рекордным по объему автомобильного импорта — примерно 71 тыс. тонн. Предложение снова начало покрывать спрос, а в конце августа — начале сентября морское направление снова стало конкурентоспособным по цене.

Что это значит для цен на АЗС

Логика проста: если сырье и логистика дорожают на мировом рынке, это постепенно доходит и до розничных ценников. В то же время дефицита топлива зимой, по оценке ЗПЕК, не ожидается — вопрос лишь в цене. Поэтому водителям стоит готовиться к тому, что цены на бензин, дизель и автогаз останутся чувствительными к мировым событиям, особенно во время зимнего пика потребления дизельного топлива.

Сама ЗПЕК импортирует бензин в относительно небольших объемах — по контракту с польской ORLEN в Украину завозят примерно 500–1000 тонн в месяц. Основной профиль компании — дизель: ее доля в импорте дизтоплива с начала года составляет около 5%. В то же время группа наращивает розницу: к концу 2026 года планирует открыть до 20 АЗС сети FENIX energy на западе и в центре Украины.

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