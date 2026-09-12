Росія почала нову хвилю атак на автозаправні станції, намагаючись спровокувати дефіцит пального й паніку серед водіїв. Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив, чи загрожує Україні паливна криза та як зміняться ціни на бензин і дизель.

Подорожчання пального в Україні знову обговорюють водії — російська армія почала обстрілювати автозаправні станції, намагаючись спровокувати дефіцит і паніку. Чи загрожує країні паливна криза та як зміняться ціни на бензин і дизель, пояснив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Як повідомляє Главред із посиланням на коментар експерта 24 Каналу, країна-агресор почала нову хвилю залякування українців. За словами Куюна, Росія застосовує таку тактику як дзеркальну відповідь на удари по її енергетичному сектору.

"Це говорить про те, що ці атаки абсолютно безглузді з точки зору нанесення нам шкоди чи досягнення якогось ефекту. Тобто це чистий тероризм", — наголосив експерт. За його даними, ворог уже обстріляв понад 300 заправок у прифронтових областях, однак 80% із них відновили роботу.

Чому паливної кризи не буде

У прифронтових регіонах окупанти використовують FPV-дрони та безпілотники типу "Молния", які недоступні для ударів по Києву. Водночас Куюн сумнівається, що ворог масово атакуватиме АЗС у столиці за допомогою "Шахедів".

"У Києві на сьогодні 250 станцій, в області — 570. У сумі це понад 800 станцій. Нереально вивести з ладу або досягти якогось критичного відсотка", — переконаний експерт. Він додав, що навіть пошкоджені заправки невдовзі відновлюють роботу, тому паливної кризи чи різкого стрибка цін очікувати не варто.

Коли подорожчають бензин і дизель

Водночас раніше Сергій Куюн заявляв, що дизель і бензин в Україні можуть подорожчати ще на 3 гривні за літр до кінця наступного тижня. Причиною можливого здорожчання він назвав стрімке зростання вартості нафтопродуктів на світовому ринку.

"Ціни, я думаю, зараз піднімуться ще на 3 гривні за літр. А далі будемо дивитися, що відбуватиметься у світі", — зазначив він.

Удари РФ по АЗС: що відомо

Вранці у п'ятницю, 11 вересня, у Києві пролунали вибухи. У Дніпровському районі відомо про влучання в АЗС, ще одне влучання в заправку зафіксували в Оболонському районі. Напередодні, 10 вересня, у Голосіївському районі безпілотник упав на територію АЗС — пожежу оперативно ліквідували, постраждали троє людей.

Чого чекати водіям найближчими днями

За словами експерта, українцям не варто піддаватися паніці та скуповувати пальне про запас: мережа заправок достатньо розгалужена, а пошкоджені станції швидко повертаються до роботи. Єдиний реальний ризик для гаманця — можливе подорожчання бензину й дизеля приблизно на 3 гривні за літр через зростання світових цін на нафтопродукти.

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