Квашена капуста з ковбасками — це ситна вечеря на одній сковороді, яка готується без духовки лише за 40 хвилин. Незвичайний інгредієнт у тушкуванні робить смак глибшим і м'якшим.

Квашену капусту в банці ми вже публікували — а квашена капуста з ковбасками готується зовсім інакше. Це затишна вечеря на одній сковороді, у якій підрум'янені ковбаски, ніжна картопля та кисла капуста тушкуються разом і перетворюються на ситну страву з глибоким смаком.

Головна хитрість цього рецепта — тушкування в пиві з додаванням яблучного соку. Пиво віддає страві солодовий аромат і приємну гірчинку, а яблучний сік пом'якшує кислоту капусти. Разом із кмином і мускатним горіхом вони роблять смак насиченішим, ніж у звичайної тушкованої капусти.

Інгредієнти для квашеної капусти з ковбасками

2 ст. л. оливкової олії extra virgin;

приблизно 570 г братвурсту (близько 5 ковбасок);

1 велика жовта цибулина, розрізана навпіл і тонко нарізана;

приблизно 680 г молодої золотистої картоплі (велику розріжте навпіл);

1 ст. л. насіння кмину;

½ ч. л. меленого мускатного горіха;

355 мл світлого лагеру або пільзнера;

1 сухий лавровий лист;

600 мл відцідженої квашеної капусти (приблизно з банки 680 г);

120 мл яблучного соку;

січена зелена цибуля (шніт) для подачі;

житній хліб з маслом і гірчиця з зернами для подачі.

Як приготувати квашену капусту з ковбасками: покроково

Крок 1. У великій сковороді з кришкою розігрійте олію на середньо-сильному вогні. Проколіть ковбаски кінчиком ножа по всій поверхні та викладіть у сковороду. Смажте, час від часу перевертаючи, доки вони підрум'яняться з усіх боків, — близько 5 хвилин. Перекладіть на тарілку.

Крок 2. Додайте до сковороди цибулю, картоплю, кмин і мускатний горіх, щедро посоліть і поперчіть. Готуйте, часто помішуючи, доки цибуля не розм'якне, — близько 5 хвилин. Влийте пиво, додайте лавровий лист і доведіть до легкого кипіння. Накрийте кришкою, зменшіть вогонь до середнього й тушкуйте 10 хвилин.

Крок 3. Зніміть кришку, додайте квашену капусту та яблучний сік. Викладіть ковбаски поміж картоплею і капустою та знову доведіть до легкого кипіння. Накрийте кришкою й готуйте, доки картопля стане м'якою (це легко перевірити ножем), а ковбаски повністю приготуються, — ще близько 5 хвилин.

Крок 4. Прикрасьте страву січеною зеленою цибулею та подавайте з житнім хлібом, змащеним маслом, і гірчицею з зернами.

Подавайте квашену капусту з ковбасками одразу, поки вона гаряча. Замість братвурсту можна взяти будь-які добрі ковбаски або сосиски, а до капусти додати моркву чи ріпу — вони також чудово поєднуються з кислою капустою. Залишки зберігайте в холодильнику й розігрівайте на сковороді.

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