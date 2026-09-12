Роботодавці Черкащини можуть повернути з державного бюджету витрати на облаштування робочого місця для працевлаштованої людини з інвалідністю — до 15 мінімальних зарплат.

Програми компенсацій на Черкащині охоплюють дедалі більше мешканців області — і не лише ветеранів чи їхніх родин. Роботодавці регіону також можуть повернути з державного бюджету гроші, витрачені на облаштування робочого місця для працевлаштованої людини з інвалідністю.

Як повідомляють у Черкаській ОВА, такий механізм реалізує Державна служба зайнятості. Гроші виплачують роботодавцю — компанії або фізичній особі-підприємцю, які оформили на роботу людину з інвалідністю та власним коштом створили для неї зручне робоче місце.

Розмір компенсації залежить від групи інвалідності працевлаштованої людини. Якщо роботодавець узяв на роботу особу з інвалідністю I групи, він може отримати відшкодування до 15 розмірів мінімальної заробітної плати. Для особи з інвалідністю II групи гранична сума менша — до 10 мінімальних заробітних плат. Компенсують саме фактичні витрати: ту суму, яку роботодавець реально сплатив за облаштування, але не більше за встановлений ліміт.

Окремо доступна компенсація половини фактичних витрат на оплату праці. Її надають, якщо людину з інвалідністю працевлаштували за направленням центру зайнятості. Така щомісячна виплата не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати.

Як оформити компенсацію

Щоб отримати відшкодування, роботодавцю потрібно звернутися до філії Черкаського обласного центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності. Заяву подають протягом 90 календарних днів з дня працевлаштування людини з інвалідністю.

До заяви додають:

копію наказу (розпорядження) про прийняття особи на роботу;

документи, що підтверджують витрати на облаштування робочого місця — договори, рахунки, чеки, акти виконаних робіт;

копію документа, який підтверджує інвалідність працівника.

Центр зайнятості перевіряє подані документи й ухвалює рішення про виплату, після чого гроші перераховують на рахунок роботодавця. Проконсультуватися щодо програми можна у філіях Черкаського обласного центру зайнятості або через онлайн-кабінет Державної служби зайнятості.

Раніше Politeka повідомляла, чотиритижневе меню у школах Черкас: перевіряють харчування та умови навчання з вересня.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Черкаській області 11 вересня: названо адреси та години знеструмлень.