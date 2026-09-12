Работодатели Черкасской области могут вернуть из государственного бюджета расходы на обустройство рабочего места для трудоустроенного человека с инвалидностью — до 15 минимальных зарплат.

Программы компенсаций на Черкасщине охватывают все больше жителей области — и не только ветеранов или их семьи. Работодатели региона также могут вернуть из государственного бюджета деньги, потраченные на обустройство рабочего места для трудоустроенного человека с инвалидностью.

Как сообщают в Черкасской ОВА, такой механизм реализует Государственная служба занятости. Деньги выплачивают работодателю — компании или физическому лицу-предпринимателю, которые оформили на работу человека с инвалидностью и за собственные средства создали для него удобное рабочее место.

Размер компенсации зависит от группы инвалидности трудоустроенного человека. Если работодатель взял на работу человека с инвалидностью I группы, он может получить возмещение до 15 размеров минимальной заработной платы. Для человека с инвалидностью II группы предельная сумма меньше — до 10 минимальных заработных плат. Компенсируют именно фактические расходы: ту сумму, которую работодатель реально заплатил за обустройство, но не больше установленного лимита.

Отдельно доступна компенсация половины фактических расходов на оплату труда. Ее предоставляют, если человека с инвалидностью трудоустроили по направлению центра занятости. Такая ежемесячная выплата не превышает размера одной минимальной заработной платы.

Как оформить компенсацию

Чтобы получить возмещение, работодателю нужно обратиться в филиал Черкасского областного центра занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности. Заявление подают в течение 90 календарных дней со дня трудоустройства человека с инвалидностью.

К заявлению прилагают:

копию приказа (распоряжения) о приеме человека на работу;

документы, подтверждающие расходы на обустройство рабочего места — договоры, счета, чеки, акты выполненных работ;

копию документа, подтверждающего инвалидность работника.

Центр занятости проверяет поданные документы и принимает решение о выплате, после чего деньги перечисляют на счет работодателя. Проконсультироваться по программе можно в филиалах Черкасского областного центра занятости или через онлайн-кабинет Государственной службы занятости.

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