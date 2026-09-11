В Германии официально заявили о готовности помочь Киеву установить личности украинских мужчин призывного возраста. Адвокат объяснил, почему принудительного возвращения на самом деле не будет — и что делать мужчинам, живущим за границей.

Мобилизация и правила ТЦК снова оказались в центре дискуссии — на этот раз из-за заявления Германии о готовности помочь Киеву установить личности украинских мужчин, находящихся на территории ФРГ. Как сообщает Главред со ссылкой на Reuters, глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявил, что украинские мужчины призывного возраста «должны вернуться в Украину», а Берлин готов поделиться с украинской стороной имеющимися административными данными о них.

Свою инициативу министр обосновал тем, что немецкое государство уже располагает большим объемом информации. «В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает помощь по социальному обеспечению, кто здесь зарегистрирован и у кого есть разрешение на проживание», — сказал Вадефуль. По официальным данным немецких органов власти, на конец прошлого года в Германии находилось около 328 тысяч украинских мужчин.

Что изменилось в правилах временной защиты в ЕС

Заявление министра прозвучало на фоне изменения правового режима для украинцев в Евросоюзе. Совет ЕС продлил временную защиту для тех, кто выехал из-за полномасштабной агрессии России, еще на год — до 4 марта 2028 года. Документ вступил в силу 5 августа 2026-го.

При этом для новых заявителей появился дополнительный фильтр: статус временной защиты не получат те, кто не сможет подтвердить выполнение воинских обязанностей по украинскому законодательству. Страны-члены могут требовать соответствующие документы или иные доказательства. Ограничение касается только заявлений, поданных после вступления решения в силу. Тех, кто уже пользуется временной защитой и непрерывно сохраняет этот статус, новые правила не затрагивают.

Почему принудительного возвращения не будет: объяснение адвоката

Практическую ценность заявления главы немецкого МИД ставит под сомнение адвокат Юрий Демченко, специализирующийся в том числе на законодательстве Германии. В комментарии для ТСН он связал риторику министра с электоральным циклом в ФРГ и назвал ее «политическим популизмом, не имеющим ничего общего с реальностью».

Ключевое препятствие, по словам адвоката, лежит в плоскости обработки персональных данных. «Здесь есть законодательство о защите персональных данных. Просто так взять и передать по запросу Украины нельзя. Нужна процедура. А вот вопрос депортации здесь не стоит», — пояснил Демченко.

Даже сам факт установления места нахождения человека ничего не меняет, ведь украинская сторона в большинстве случаев уже об этом знает. Адвокат обратил внимание, что немало его клиентов при обновлении военно-учетных данных в приложении «Резерв+» самостоятельно указывали зарубежный адрес проживания — именно для того, чтобы ТЦК не присылали штрафы по ошибке.

«Мобилизация продолжается только на территории Украины, за границей она происходить не может», — подчеркнул адвокат. Юридического инструментария для принудительного возвращения тоже нет: между Киевом и Берлином действуют соглашения, но ни одно из них не предусматривает передачу человека из-за невыполнения воинских обязанностей. Вернуть лицо из ФРГ можно лишь за нарушение им закона на немецкой территории.

Что делать мужчинам, живущим в Германии

Теоретически изменения возможны, однако их реализация на практике маловероятна из-за темпов европейского нормотворчества. «Для этого нужно переписать европейское законодательство, немецкое, нужно подписать соглашения. С учетом того, как в Европе происходит нормотворческая деятельность, может пройти 2–3 года», — добавил Демченко.

Для украинцев, которые уже находятся под временной защитой в Германии, новые требования ЕС не действуют. В то же время мужчинам призывного возраста стоит помнить несколько правил:

Своевременно обновлять военно-учетные данные в приложении «Резерв+», при необходимости указывая актуальный зарубежный адрес проживания.

Не путать требования за границей с повесткой в Украине: мобилизационные мероприятия проводятся только на территории Украины.

Новые заявления на временную защиту в странах ЕС могут требовать документы, подтверждающие выполнение воинских обязанностей, — это касается только тех, кто подается после 5 августа 2026 года.

Похожие настроения звучат и в других странах ЕС. В Варшаве считают логичным, что лица, не имеющие права на законный выезд из Украины, не должны получать статус защиты в европейских странах. Чехия также рассматривает ограничение предоставления временной защиты украинским беженцам — в частности мужчинам трудоспособного возраста.

Ранее Politeka сообщала, права военных и мобилизация: что выявили во время проверки ТЦК.

Также Politeka сообщала, мобилизация в Украине: адвокат объяснила, что ТЦК могут и чего не имеют права делать.