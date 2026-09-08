В Україні триває загальна мобілізація, і військовозобов'язаним чоловікам повістку можуть вручити не лише у ТЦК, а й просто на вулиці чи блокпосту. Адвокатка Марина Бекало пояснила, де закінчуються повноваження представників ТЦК і які права має чоловік під час оповіщення.

Мобілізація в Україні триває під час воєнного стану, тож повістку військовозобов'язаному можуть вручити не лише в приміщенні ТЦК та СП, а й просто на вулиці, у громадських місцях та на блокпостах. Водночас повноваження представників ТЦК під час оповіщення чітко обмежені врученням належно оформленої повістки — про це ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Що обов'язково має бути в повістці

Правильно врученою вважається повістка, яку передали особисто під підпис або надіслали поштою з дотриманням передбачених законом умов. У документі мають бути зазначені: прізвище, ім'я, по батькові та дата народження чоловіка; найменування ТЦК та СП, який видав повістку; мета виклику — взяття на військовий облік, проходження ВЛК, уточнення облікових даних або призов; місце, день і час явки; підпис посадової особи; реєстраційний номер; роз'яснення про наслідки неявки та обов'язок повідомити причини.

Хто має право вручати повістку

До груп оповіщення, згідно з постановою Кабміну №560, входять представники районних і міських держадміністрацій чи військових адміністрацій, виконкомів сільських, селищних і міських рад, ТЦК та СП і поліцейські. Під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків до групи можуть долучити цивільних — голову ОСББ, представника роботодавця або закладу освіти.

З 30 липня 2025 року діє постанова №916, за якою повістку можуть надіслати поштою на адресу з реєстру військовозобов'язаних «Оберіг». Якщо людина не отримала такий лист або відмовилася від нього, її можуть оголосити в розшук за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу. За першу та другу неявку за повісткою для уточнення даних передбачено адміністративний штраф, а третя неявка може тягнути кримінальну відповідальність.

Чи можуть ТЦК бути в цивільному і знімати на камеру

Військовослужбовець ТЦК та СП, який входить до групи оповіщення, під час виконання обов'язків зобов'язаний носити військову форму. Цивільні учасники групи — голова ОСББ, представник роботодавця чи закладу освіти — перебувають у цивільному одязі. З 1 вересня 2025 року працівники ТЦК у групах оповіщення мають носити нагрудні бодікамери та повідомляти громадянина про відеофіксацію.

Представник ТЦК зобов'язаний назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, мати службове посвідчення і пред'явити його на вимогу. Також він повинен показати паспорт громадянина України, посвідчення офіцера, військовий квиток та посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, засвідчене гербовою печаткою.

Чи можуть забирати телефон і силоміць везти у буси

Чинне законодавство не надає посадовим особам ТЦК та СП повноважень застосовувати фізичний вплив чи психологічний примус, силою затримувати громадян і доставляти їх до ТЦК, утримувати в приміщенні або забирати особисті речі, документи та засоби зв'язку. Такі насильницькі дії можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Що робити, якщо порушують права

Громадянин може самостійно знімати на телефон, якщо фіксує правопорушення — наприклад, коли представники ТЦК перевищують повноваження чи застосовують силу. Такі матеріали передають слідчому або прокурору в межах кримінального провадження, і лише тоді вони набувають силу доказів. Водночас заборонено публічно поширювати фото й відео з військовими, блокпостами чи військовою технікою — це може кваліфікуватися за статтею 114-1 КК.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація та відстрочка для аспірантів: суд вирішив, чи можуть призвати та як правильно оформити документи.

Також Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: юристи розповіли, як оскаржити безпідставне поновлення військового обліку.