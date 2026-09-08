Новий директор МКП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов розкрив схеми попередників, але так і не сказав, коли в кранах з'явиться питна вода.

Відключення води у Миколаєві лишаються звичною частиною міського життя — і саме на цьому тлі новий директор МКП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов уперше за пів року вийшов зі звітом перед депутатами. Як повідомляють «Миколаївські новини», за гарними цифрами про GPS-трекери, зекономлені мільйони та понад 40 міжнародних проєктів сховалися факти, про які міська влада мовчала роками.

Перше, що озвучив керівник, — встановлення GPS-датчиків на 78 автомобілів та контролерів на генераторах. Це дало змогу урізати витрати пального і водночас виявило «суттєву різницю» між реальним споживанням солярки та минулими паперовими звітами. Окремо камери з розпізнаванням номерів на Варваровських очисних спорудах збільшили облік зливу стоків одразу на 60%.

Ще один неприємний факт — дві малогабаритні екскаватори, куплені для міста, яке рвуть пориви, два роки просто простояли у дворі підприємства. Тому головне запитання звіту адресоване не Ізюмову, а міському голові та профільним чиновникам: що відбувалося раніше, коли минулим управлінцям регулярно виписували премії та надбавки за «ефективну роботу».

Чи буде розслідування крадіжок

З офіційної доповіді незрозуміло головного: чи розслідують правоохоронці списання солярки тоннами за «паперовим обліком», хто заробляв на «лівих» рейсах асенізаторів повз касу та чи відповість хтось за техніку, що роками простоювала. Відповідей у звіті немає — підприємство, схоже, просто перегорнуло сторінку.

Пориви і сморід залишилися

Попри заяви про «сучасні технології ремонту» і санацію трубопроводів, на вулицях Миколаєва нічого не змінилося. Розриті траншеї місяцями стоять обгородженими на тротуарах, обіцянки швидкого ремонту розбиваються об закинуті ділянки, а пориви трапляються в різних районах щодня — люди сидять без води, а підвали затоплює нечистотами. Каналізаційний сморід лишається незмінною «візитівкою» багатьох мікрорайонів.

Де питна вода

Найголовнішу тему мерія акуратно спустила на гальмах. Ще 18 червня 2026 року у Миколаєві відзвітували про завершення будівництва станції попереднього очищення води потужністю 120 тисяч кубометрів на добу. Проте наприкінці травня Ізюмов визнав: очисні споруди працюють, але вода в кранах усе одно не питна — не відповідає лише одному хімічному стандарту, перманганатній окиснюваності.

Відтоді тему питної води в мерії просто затабували: її не підіймають ні на нарадах, ні в публічних звітах. А миколаївці, як і раніше, щодня носять додому баклажки з водою.

Також Politeka повідомляла, відключення води у Миколаєві: у водоканалі назвали, які вулиці лишаться без водопостачання.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Миколаєві: комунальники назвали, які адреси лишились без водопостачання.