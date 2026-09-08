Новый директор КП «Николаевводоканал» Геннадий Изюмов раскрыл схемы предшественников, но так и не сказал, когда в кранах появится питьевая вода.

Отключение воды в Николаеве остается привычной частью городской жизни — и именно на этом фоне новый директор КП «Николаевводоканал» Геннадий Изюмов впервые за полгода вышел с отчетом перед депутатами. Как сообщают «Николаевские новости», за красивыми цифрами о GPS-трекерах, сэкономленных миллионах и более 40 международных проектах скрылись факты, о которых городская власть молчала годами.

Первое, о чем рассказал руководитель, — установка GPS-датчиков на 78 автомобилей и контроллеров на генераторах. Это позволило урезать расходы на топливо и одновременно выявило «существенную разницу» между реальным потреблением дизеля и прошлыми бумажными отчетами. Отдельно камеры с распознаванием номеров на Варваровских очистных сооружениях увеличили учет слива стоков сразу на 60%.

Еще один неприятный факт — два малогабаритных экскаватора, купленных для города, который рвут порывы, два года простояли во дворе предприятия. Поэтому главный вопрос отчета адресован не Изюмову, а мэру и профильным чиновникам: что происходило раньше, когда прошлым управленцам регулярно выписывали премии и надбавки за «эффективную работу».

Будет ли расследование краж

Из официального доклада непонятно главного: расследуют ли правоохранители списание дизеля тоннами по «бумажному учету», кто зарабатывал на «левых» рейсах ассенизаторов мимо кассы и ответит ли кто-то за технику, которая годами простаивала. Ответов в отчете нет — предприятие, похоже, просто перевернуло страницу.

Порывы и запах остались

Несмотря на заявления о «современных технологиях ремонта» и санации трубопроводов, на улицах Николаева ничего не изменилось. Раскопанные траншеи месяцами стоят огороженными на тротуарах, обещания быстрого ремонта разбиваются о заброшенные участки, а порывы случаются в разных районах ежедневно — люди сидят без воды, а подвалы затапливает нечистотами. Канализационный запах остается неизменной «визиткой» многих микрорайонов.

Где питьевая вода

Самую главную тему мэрия аккуратно спустила на тормозах. Еще 18 июня 2026 года в Николаеве отчитались о завершении строительства станции предварительной очистки воды мощностью 120 тысяч кубометров в сутки. Однако в конце мая Изюмов признал: очистные сооружения работают, но вода в кранах все равно не питьевая — не соответствует лишь одному химическому стандарту, перманганатной окисляемости.

С тех пор тему питьевой воды в мэрии просто затабуировали: ее не поднимают ни на совещаниях, ни в публичных отчетах. А николаевцы, как и раньше, ежедневно носят домой бутылки с водой.

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