Подорожание продуктов в Украине этой осенью только набирает обороты — базовая потребительская корзина украинцев в течение следующих шести месяцев может подорожать на 15–20%.

О таком прогнозе в эфире телеканала "Апостроф" рассказал доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Андрей Длигач, передает Информатор. По его словам, главные причины будущего подорожания — рост себестоимости товаров, проблемы с логистикой и риски для экспорта из-за российских атак.

Почему цены вырастут на 15–20%

Длигач объяснил, что украинская экономика в значительной степени зависит от импорта, тогда как бюджетообразующие отрасли — металлургия и аграрный комплекс — ориентированы на экспорт. Большие объемы продукции невозможно вывезти по железной дороге, поэтому критически важной остается морская логистика, которую Россия регулярно атакует.

Под ударами оказываются не только порты и логистическая инфраструктура, но и зернохранилища. Это создает риск потери урожая и сокращения экспорта, от которого зависят 16 стран мира — а это почти половина украинского экспорта. Соответственно, государственный бюджет может недополучить миллиарды долларов.

«Риск, что бюджет недосчитается около 10 миллиардов евро, возможно, и больше», — отметил экономист, добавив, что Украина в этом году имеет еще больший дефицит бюджета.

Что уже подорожало сильнее всего

С начала года себестоимость украинских товаров выросла более чем на 20%, а в отдельных категориях подорожание достигает 50% — это прежде всего молочные и замороженные продукты. Частично рост цен компенсируется увеличением доходов: зарплаты растут и в государственном секторе, и в бизнесе, который вынужден конкурировать за работников из-за дефицита кадров.

Значительную роль в подорожании играет и курсовая динамика: стоимость упаковочных материалов и импортных составляющих привязана к курсу валют. Обвала гривны в ближайшее время экономист не ожидает — постепенное ослабление курса не будет иметь катастрофического характера для экономики. По состоянию на 8 сентября доллар стоит 44,47 грн, евро — 51,68 грн.

Стоит ли делать запасы продуктов

Длигач советует иметь дома примерно двух-трехнедельный запас продуктов, но подчеркивает, что это не означает скупать все подряд. Товары, которые вы все равно планировали приобрести в ближайшие месяцы, можно купить уже сейчас — это также поможет разгрузить склады, которые остаются одной из целей российских атак.

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