Общественная организация «Захист Держави» подготовила пакет изменений к законопроектам №15194 и №15195 о нулевой растаможке авто для военных и ветеранов. Среди предложений — расширение круга тех, кто сможет воспользоваться льготой.

Помощь с авто для ветеранов в Киеве может расшириться: общественная организация «Захист Держави» предложила изменить правила льготной растаможки автомобилей для военных и ветеранов.

Как сообщает ОО «Захист Держави», юристы организации наработали и подали пакет правок в Таможенный и Налоговый кодексы Украины. Изменения касаются законопроектов №15194 и №15195, которые предусматривают введение нулевой растаможки авто для военнослужащих и ветеранов.

Предложения обсудили во время круглого стола с участием представительницы Хмельницкого областного отделения ОО «Захист Держави» Оксаны Андрейчик. Автором обоих законопроектов является народный депутат Марьян Заблоцкий.

Кто сможет воспользоваться льготой

Главное предложенное изменение — расширение круга тех, кто получит право на нулевую растаможку. Сейчас льгота предусмотрена преимущественно для мобилизованных после 24 февраля 2022 года. Организация предлагает распространить её на всех действующих военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ, ГУР и других воинских формирований.

Для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны льготу предлагают сделать постоянной. Речь о возможности ввоза одного автомобиля раз в пять лет стоимостью до 30 тысяч евро и возрастом до 15 лет.

Отдельно предусматривается возможность повторного ввоза машины на льготных условиях, если предыдущее авто военного было уничтожено во время боевых действий.

Как планируют защититься от злоупотреблений

Чтобы минимизировать риск перепродажи, организация предлагает ввести трёхлетний запрет на продажу или коммерческое использование таких автомобилей. Одновременно предлагают создать единый реестр для автоматической проверки права на льготу по РНОКПП и VIN-коду.

Ещё одна инициатива — разрешить покупать автомобили с использованием льготы у официальных украинских дилеров. По мнению авторов, это поможет оставить часть средств в украинской экономике.

Какие условия и документы могут понадобиться

Если законопроекты примут, для оформления нулевой растаможки военному или ветерану нужно будет подтвердить свой статус: документы о службе или участии в боевых действиях. Право на льготу будут проверять автоматически через единый реестр по РНОКПП и VIN-коду. Ввезти можно будет один автомобиль стоимостью до 30 тысяч евро и не старше 15 лет, не чаще чем раз в пять лет. Продать такую машину нельзя будет в течение трёх лет.

В ОО подчёркивают, что предложенные изменения должны сделать механизм льготной растаможки доступным для военных и ветеранов и одновременно минимизировать возможности для злоупотреблений.

Ранее Politeka сообщала, четыре гуманитарных авто передали в собственность людям с инвалидностью на Полтавщине.

Также Politeka сообщала, в Виннице ветеран после ранения учится водить авто.