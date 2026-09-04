У Вінниці ветеран після поранення робить новий крок до незалежності — навчається керувати автомобілем у «Безбар’єрній автошколі». Регіональне видання vinnitsa.info розповіло цю історію 3 вересня.

Грошова допомога для ВПО у Вінницькій області — одна з програм підтримки, що діють у регіоні. Окрема історія повернення до самостійного життя стала відомою 3 вересня: ветеран після поранення розпочав навчання у місцевій автошколі. Регіональне видання vinnitsa.info розповіло, як цей крок допомагає чоловікові повернути мобільність.

Як повідомляє vinnitsa.info, чоловік, який отримав поранення на фронті, вирішив опанувати керування автомобілем. Навчання він проходить у межах проєкту «Безбар’єрна автошкола», що працює у Вінниці для ветеранів і людей з інвалідністю. У виданні цю ініціативу називають новим кроком до незалежності, адже власне авто дозволяє не залежати від сторонньої допомоги.

Чому водіння важливе після поранення

Для ветерана, який втратив частину фізичних можливостей, автомобіль стає щоденною потребою. Без машини важче самостійно дістатися до лікаря, на роботу чи до рідних. Повернення за кермо тому означає більше, ніж опанування навички, — це можливість знову самому планувати свій день і вільно пересуватися містом.

У «Безбар’єрній автошколі» заняття організовують з урахуванням стану здоров’я кожного учня. Для цього передбачені індивідуальний графік, супровід інструкторів, які вміють працювати з людьми після поранень, та автомобілі з адаптованим обладнанням. Це дозволяє опановувати водіння навіть тим, кому складно користуватися стандартним керуванням.

Що відомо про історію у Вінниці

Історію ветерана 3 вересня оприлюднило видання vinnitsa.info. Журналісти пояснюють: таке навчання повертає людині відчуття контролю над власним життям і дозволяє самостійно вирішувати, куди й коли їхати. Після важкого поранення це особливо цінно, адже реабілітація відбувається у звичайних щоденних справах.

Де ветеранам шукати підтримку

Ветерани та їхні родини на Вінниччині можуть звертатися до органів соціального захисту, ЦНАПів і громадських організацій, які опікуються реабілітацією. Там підкажуть, які програми доступні: від безоплатного навчання водінню до адаптованого транспорту та психологічної підтримки. Контакти «Безбар’єрної автошколи» варто уточнювати у місцевих ветеранських просторах або безпосередньо в автошколі.

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