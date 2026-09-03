Український ринок первинної нерухомості відновлюється нерівномірно. У Вінницькій області ціни на новобудови зросли на 21% за рік, у Дніпропетровській — на 14%, в Одеській — на 8%.

Подорожчання квартир в Україні триває, і в кожному регіоні — свої темпи. Як повідомляє Property Times, у Вінницькій області вартість квадратного метра на первинному ринку за рік зросла на 21%, у Дніпропетровській — на 14%, а в Одеській — на 8%. Девелопери, опитані виданням, пояснили, що рухає попит і чому довіра стала важливішою за ціну.

Що показує статистика

За даними Держстату, на які посилається сервіс ЛУН, до пікових показників 2021 року ринку ще далеко. Тоді забудовники розпочали будівництво понад 144 тисячі нових квартир, а здали майже 123,4 тисячі. Після повномасштабного вторгнення обсяги стартів скоротилися більш ніж утричі, а найгірший показник зафіксували у 2024 році — лише 40,9 тисячі нових квартир у багатоповерхівках.

Втім, ринок не завмер: девелопери змістили фокус на добудову розпочатих черг, тож у 2023–2025 роках кількість зданих квартир стабільно перевищувала обсяги нових стартів. У 2024-му ввели в експлуатацію 82,8 тисячі квартир — майже вдвічі більше, ніж заклали того самого року. З 2025 року з'явилася відновлювальна динаміка: розпочато 62,7 тисячі квартир, що на 53% більше, ніж роком раніше.

Вінниця: раціональний попит і нові вимоги покупця

Роман Бочевар, CEO компанії D121, називає останній рік для вінницького ринку роком подорожчання на тлі значно раціональнішого попиту. Покупець більше не поспішає: довше приймає рішення, порівнює й уважно вивчає, хто будує і на якій стадії перебуває об'єкт. Перевагу має готове житло або проєкти на високій стадії, хоча люди готові купувати і на старті, якщо довіряють девелоперу і бачать реальні темпи робіт.

Головний стимул, за словами девелопера, — незникла потреба людей у власному житлі, яка перетворилася на питання довгострокової стабільності. Ринок підтримують «єОселя», «єВідновлення» та розтермінування від забудовників. Стримують — війна, мобілізація й нестабільність доходів. Блекаути вже не зупиняють покупця, але змінюють вимоги до проєкту.

«Резервне живлення, робота ліфтів, насосів, освітлення місць загального користування, автономність опалення, водопостачання та інтернету перетворилися з додаткової переваги на один із критеріїв якості житлового проєкту», — каже Роман Бочевар.

Окремо девелопер виділяє внутрішньо переміщених осіб: у Вінницькій області проживає понад 143 тисячі ВПО, частина з них уже інтегрувалася і поступово переходить від оренди до купівлі власного житла. Формується попит і серед військових, ветеранів та їхніх родин.

Які критерії тепер важливіші за ціну

Після 2022 року порядок пріоритетів змінився. Покупці найчастіше дивляться на:

репутацію девелопера і здані ним проєкти;

безпеку — укриття, підземний паркінг, логістику до сховища;

автономність будинку — резервне живлення, водопостачання, опалення;

локацію, планування та інфраструктуру.

Дніпро: вибіркове відновлення попиту

Олексій Негода, керівник відділу маркетингу Alef Estate, фіксує поступове, але дуже вибіркове відновлення попиту в Дніпрі. Клієнти довше приймають рішення й порівнюють уже не лише ціну квадратного метра, а загальну цінність об'єкта. Якісна нова нерухомість дорожчає через вартість матеріалів, логістику, енергоносії та дефіцит кваліфікованих кадрів, тому суттєвого здешевлення в компанії не очікують.

Покупці стали обережнішими щодо об'єктів на ранніх етапах, але в преміальному сегменті готовність не є визначальною — там важливі довіра до девелопера, концепція і довгострокова цінність. Стимулюють ринок державні програми «єОселя» та «єВідновлення», відкладений попит і прагнення зберігати капітал у зрозумілих матеріальних активах.

«Енергонезалежність сьогодні — це вже не додаткова перевага в презентації об'єкта, а одна з базових характеристик сучасного житлового комплексу», — зазначає Негода. Наявність резервного живлення і автономності критичної інфраструктури безпосередньо впливає на рішення про купівлю.

Одеса та прогноз на майбутнє

На півдні через безпекові ризики ринок первинки розвивається лише в Одеській області, де річне зростання цін досягло 8%. Натомість у прифронтових Харківській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях із 2023 року майже не фіксувалося нових запусків проєктів.

Щодо перспектив, девелопери стримані: кардинальних змін до кінця 2026 року не очікують, а передумов для здешевлення нового житла не бачать — собівартість, паливо, логістика, матеріали й роботи дорожчають. Сильні проєкти, які реально будуються, зростатимуть у ціні щонайменше на рівень інфляції. 2027 рік залежатиме від безпекової ситуації, доступності фінансування і самої пропозиції.

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