Куряче філе — один з найпростіших способів отримати соковите м'ясо без зайвих зусиль, а секрет цього рецепта криється в методі запікання, який гарантує ідеальний результат щоразу.

Рецепт овочевого рагу з куркою ми вже публікували — а куряче філе готується зовсім по-іншому і потребує особливого підходу до температури, щоб м'ясо не вийшло сухим і гумовим.

Куряче філе — одна з найпопулярніших частин курки: воно доступне за ціною, не потребує зачистки і чудово поєднується практично з будь-якими стравами. Але саме через свою пісність філе легко пересушити, тож більшість людей стикаються з проблемою сухого і жорсткого м'яса. Цей рецепт запікання розв'язує цю проблему завдяки простій техніці, яка працює незалежно від розміру шматків.

Інгредієнти для курячого філе

куряче філе без шкіри і кісток — приблизно 900 г (4 середні шматки)

сіль — 1,5 чайної ложки

часниковий порошок — 1 чайна ложка

паприка — 1 чайна ложка (солодка, гостра або копчена — на смак)

чорний мелений перець — 1 чайна ложка (або за смаком)

олія оливкова (або авокадова, або розтоплене масло) — 1 столова ложка

Як приготувати куряче філе: покроково

Розігрійте духовку до 200°C, встановивши решітку в центральне положення.

Відбийте шматки курячого філе між шарами харчової плівки до однакової товщини — це головний секрет рівномірного пропікання без пересихання.

Викладіть філе на застелений пергаментом лист для запікання, залишаючи трохи простору між шматками, щоб повітря могло вільно циркулювати.

Обсушіть м'ясо паперовим рушником, якщо потрібно, а потім змастіть з усіх боків олією, розтопленим маслом або скористайтеся спреєм.

У невеликій мисці змішайте сіль, часниковий порошок, паприку та чорний перець. Рівномірно посипте цією сумішшю все куряче філе з обох боків.

Запікайте при 200°C приблизно 18-22 хвилини або доки внутрішня температура м'яса не досягне 74°C (165°F) за термометром. Час запікання залежить від товщини шматків: філе завтовшки близько 1,25 см потребує 16-18 хвилин, 2 см — 20-22 хвилини, а 2,5 см — 24-26 хвилин.

Дайте курячому філе відпочити 5-10 хвилин перед нарізанням — це дозволяє сокам рівномірно розподілитися всередині м'яса. Перевертати філе під час запікання не потрібно.

Якщо хочете отримати більш золотисту скоринку, увімкніть режим грилю на кілька хвилин перед завершенням готування.

Готове куряче філе можна подавати цілим шматком, різати скибочками або розтягувати на волокна — воно чудово підходить для салатів, бутербродів, супів чи запіканок. Зберігати готове філе можна в холодильнику до 3-4 днів у герметичному контейнері, а в морозильній камері — до 3 місяців. Розігрівати найкраще в духовці при 160°C протягом 10-15 хвилин, додавши кілька ложок води і накривши фольгою, або в аерогрилі при 180°C по 2-3 хвилини з кожного боку.

Раніше Politeka повідомляла, рецепт угорського гуляшу: секрет класичного густого соусу.

Також Politeka писала, рецепт класичного салату цезар: секрет заправки, про який мало хто знає.