Компот з яблук — простий осінній напій з дитинства, який готується без цукру за лічені хвилини і смакує краще за будь-який магазинний сік.

Рецепт домашнього лимонаду ми вже публікували — а компот з яблук готується ще простіше і не потребує жодних екзотичних інгредієнтів.

Компот з яблук — це той напій, який варили ще бабусі восени, коли яблука зривали прямо з дерева. Він виходить ароматним, легким і освіжаючим, а завдяки апельсиновому соку та ванілі має неочікувано яскравий смак. Головна перевага цього рецепта — компот можна зробити практично без цукру, підсолодивши напій за смаком уже в чашці, а не в самій каструлі.

Інгредієнти для компоту з яблук

вода — стільки, щоб покрити яблука в каструлі;

великі яблука — кілька штук (за бажанням можна очистити від шкірки);

апельсин — 1 штука (потрібен лише сік);

ванільний екстракт — 1 столова ложка;

цукор або підсолоджувач — за смаком, приблизно 1 чайна ложка на порцію готового напою.

Якщо плануєте потім їсти яблука з компоту, очистіть їх від шкірки та серединки й поріжте шматочками. Якщо яблука підуть лише на напій, достатньо добре вимити плоди, вирізати серединку і порізати — шкірку знімати не обов'язково.

Як приготувати компот з яблук: покроково

Доведіть воду в каструлі до кипіння.

Додайте у воду підготовлені яблука, сік одного апельсина та столову ложку ванільного екстракту.

Коли компот знову закипить, варіть його ще 2-3 хвилини на активному кипінні, після чого вимкніть вогонь.

Дайте напою повністю охолонути природним способом, не виймаючи яблука — вони й далі віддаватимуть аромат рідині.

Перед подачею налийте компот у чашку чи склянку та підсолодьте за смаком — орієнтовно чайної ложки цукру чи підсолоджувача на порцію достатньо, щоб напій став приємно солодким.

Компот з яблук можна подавати одразу теплим, охолодженим у холодильнику або з льодом — залежно від пори року. Такий напій добре зберігається кілька днів у холодильнику в закритій ємності, а розварені яблука з нього можна їсти як окремий десерт або додавати в кашу.

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