Україна через російські удари по логістичній інфраструктурі втратила близько 400 тисяч квадратних метрів складських площ. Ритейлери вже фіксують зростання витрат майже вдвічі та попереджають, коли дефіцит складів позначиться на цінах продуктів.

Продукти тривалого зберігання тепер радять тримати вдома: через російські удари Україна втратила близько 400 тисяч квадратних метрів складів, і це невдовзі позначиться на цінах продуктів у магазинах.

Про масштаби втрат повідомило видання Inkorr. Водночас Асоціація ритейлерів України (RAU), на яку посилається ТСН, зафіксувала: наприкінці серпня через масовані атаки на логістичну інфраструктуру витрати торговельних мереж на транспортування і зберігання товарів зросли майже вдвічі.

Дефіциту не буде, але асортимент звузиться

Міністерство аграрної політики запевняє: виробничих потужностей, що працюють, в Україні достатньо для задоволення потреб населення. Проте вибір у магазинах може тимчасово скоротитися. «Продукція буде доступна в кожному населеному пункті, але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі», — пояснив міністр Тарас Висоцький.

Експерти Центру економічної стратегії нагадують: великі логістичні центри раніше були максимально автоматизовані, тепер бізнес розподіляє залишки між меншими складами і частково повертається до ручного виконання процесів. Це, за їхніми оцінками, неодмінно скоротить кількість акційних пропозицій у мережах.

Які товари подорожчають і на скільки

Найбільш уразливими до логістичних збоїв виявилися свіжі продукти з коротким терміном зберігання — м’ясо, риба, овочі, фрукти та молочні вироби. Через гострий брак уцілілих спеціалізованих холодильних складів у Київському регіоні експерти прогнозують здорожчання цієї продукції на 5–7%.

Подорожчає й техніка. У мережі «Фокстрот» попереджають: великогабаритна побутова техніка, яка потребує значних площ і складної логістики, може додати в ціні. Холодильники та пральні машини — на 7–11%, а середньогабаритна кухонна техніка — ще на 4–7%.

Скільки втратив бізнес

Торговельні мережі зазнали колосальних фінансових втрат. Лише мережа «Фора» втратила понад мільярд гривень через знищення свого логістичного центру. Маркетплейс Rozetka оцінює збитки в Броварах у 70 мільйонів доларів — і це без урахування вартості знищених посилок клієнтів.

Що буде з полицями найближчим часом

Щоб уникнути масштабного дефіциту, бізнес терміново шукає нові склади та перебудовує маршрути постачання. На допомогу прийшов і Фонд держмайна: відомство підготувало майже 164 тисячі квадратних метрів приміщень, які підприємці зможуть орендувати через прозорі аукціони.

Після масованої атаки в київських супермаркетах «Сільпо» подекуди вже спорожніли полиці: ритейлер перебудовує постачання й обіцяє швидко відновити асортимент. Тож удар по гаманцях українці відчують поступово — спершу зникне частина акцій і звузиться вибір, а згодом ціни на свіжі продукти та частину техніки можуть зрости на кілька відсотків.

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