Продукти тривалого зберігання тепер радять тримати вдома: через російські удари Україна втратила близько 400 тисяч квадратних метрів складів, і це невдовзі позначиться на цінах продуктів у магазинах.
Про масштаби втрат повідомило видання Inkorr. Водночас Асоціація ритейлерів України (RAU), на яку посилається ТСН, зафіксувала: наприкінці серпня через масовані атаки на логістичну інфраструктуру витрати торговельних мереж на транспортування і зберігання товарів зросли майже вдвічі.
Дефіциту не буде, але асортимент звузиться
Міністерство аграрної політики запевняє: виробничих потужностей, що працюють, в Україні достатньо для задоволення потреб населення. Проте вибір у магазинах може тимчасово скоротитися. «Продукція буде доступна в кожному населеному пункті, але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі», — пояснив міністр Тарас Висоцький.
Експерти Центру економічної стратегії нагадують: великі логістичні центри раніше були максимально автоматизовані, тепер бізнес розподіляє залишки між меншими складами і частково повертається до ручного виконання процесів. Це, за їхніми оцінками, неодмінно скоротить кількість акційних пропозицій у мережах.
Які товари подорожчають і на скільки
Найбільш уразливими до логістичних збоїв виявилися свіжі продукти з коротким терміном зберігання — м’ясо, риба, овочі, фрукти та молочні вироби. Через гострий брак уцілілих спеціалізованих холодильних складів у Київському регіоні експерти прогнозують здорожчання цієї продукції на 5–7%.
Подорожчає й техніка. У мережі «Фокстрот» попереджають: великогабаритна побутова техніка, яка потребує значних площ і складної логістики, може додати в ціні. Холодильники та пральні машини — на 7–11%, а середньогабаритна кухонна техніка — ще на 4–7%.
Скільки втратив бізнес
Торговельні мережі зазнали колосальних фінансових втрат. Лише мережа «Фора» втратила понад мільярд гривень через знищення свого логістичного центру. Маркетплейс Rozetka оцінює збитки в Броварах у 70 мільйонів доларів — і це без урахування вартості знищених посилок клієнтів.
Що буде з полицями найближчим часом
Щоб уникнути масштабного дефіциту, бізнес терміново шукає нові склади та перебудовує маршрути постачання. На допомогу прийшов і Фонд держмайна: відомство підготувало майже 164 тисячі квадратних метрів приміщень, які підприємці зможуть орендувати через прозорі аукціони.
Після масованої атаки в київських супермаркетах «Сільпо» подекуди вже спорожніли полиці: ритейлер перебудовує постачання й обіцяє швидко відновити асортимент. Тож удар по гаманцях українці відчують поступово — спершу зникне частина акцій і звузиться вибір, а згодом ціни на свіжі продукти та частину техніки можуть зрости на кілька відсотків.
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