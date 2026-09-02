Украина из-за российских ударов по логистической инфраструктуре потеряла около 400 тысяч квадратных метров складских площадей. Ритейлеры уже фиксируют рост издержек почти вдвое и предупреждают, когда дефицит складов отразится на ценах продуктов.

Продукты длительного хранения теперь советуют держать дома: из-за российских ударов Украина потеряла около 400 тысяч квадратных метров складов, и это вскоре отразится на ценах продуктов в магазинах.

О масштабах потерь сообщило издание Inkorr. В то же время Ассоциация ритейлеров Украины (RAU), на которую ссылается ТСН, зафиксировала: в конце августа из-за массированных атак на логистическую инфраструктуру расходы торговых сетей на транспортировку и хранение товаров выросли почти вдвое.

Дефицита не будет, но ассортимент сузится

Министерство аграрной политики уверяет: работающих производственных мощностей в Украине достаточно для удовлетворения потребностей населения. Однако выбор в магазинах может временно сократиться. «Продукция будет доступна в каждом населенном пункте, но какое-то время выбор может быть меньше, чем тот, к которому привыкли потребители», — пояснил министр Тарас Высоцкий.

Эксперты Центра экономической стратегии напоминают: крупные логистические центры ранее были максимально автоматизированы, теперь бизнес распределяет остатки между меньшими складами и частично возвращается к ручным процессам. Это, по их оценкам, неизбежно сократит количество акционных предложений в сетях.

Какие товары подорожают и на сколько

Наиболее уязвимыми к логистическим сбоям оказались свежие продукты с коротким сроком хранения — мясо, рыба, овощи, фрукты и молочные изделия. Из-за острой нехватки уцелевших специализированных холодильных складов в Киевском регионе эксперты прогнозируют подорожание этой продукции на 5–7%.

Подорожает и техника. В сети «Фокстрот» предупреждают: крупногабаритная бытовая техника, которая требует значительных площадей и сложной логистики, может прибавить в цене. Холодильники и стиральные машины — на 7–11%, а среднегабаритная кухонная техника — еще на 4–7%.

Сколько потерял бизнес

Торговые сети понесли колоссальные финансовые потери. Только сеть «Фора» потеряла более миллиарда гривен из-за уничтожения своего логистического центра. Маркетплейс Rozetka оценивает убытки в Броварах в 70 миллионов долларов — и это без учета стоимости уничтоженных посылок клиентов.

Что будет с полками в ближайшее время

Чтобы избежать масштабного дефицита, бизнес срочно ищет новые склады и перестраивает маршруты поставок. На помощь пришел и Фонд госимущества: ведомство подготовило почти 164 тысячи квадратных метров помещений, которые предприниматели смогут арендовать через прозрачные аукционы.

После массированной атаки в киевских супермаркетах «Сильпо» местами уже опустели полки: ритейлер перестраивает поставки и обещает быстро восстановить ассортимент. Поэтому удар по кошелькам украинцы почувствуют постепенно — сначала исчезнет часть акций и сузится выбор, а затем цены на свежие продукты и часть техники могут вырасти на несколько процентов.

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