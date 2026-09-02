Фрикадельки в сливочном соусе — это сочные мясные шарики с ароматными специями, которые готовятся намного быстрее традиционного шведского блюда, сохраняя весь его насыщенный вкус. Подавайте их с картофельным пюре или макаронами — и получите настоящую домашнюю комфортную еду.

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Фрикадельки — одно из самых популярных мясных блюд в мире, и в каждой кухне есть свой вариант. Этот рецепт вдохновлён классической шведской традицией: мясные шарики с лёгким оттенком мускатного ореха и душистого перца тонут в густом сливочном соусе, который делает блюдо особенно аппетитным. Главное преимущество этого рецепта — простота: никаких сложных техник, только обычная сковорода и около 40 минут времени.

Ингредиенты для фрикаделек

Для мясных шариков:

450 г нежирного говяжьего фарша (10-15% жирности)

450 г свиного фарша

1 небольшая луковица, натёртая на мелкой тёрке

2 зубчика чеснока, измельчённые

1 крупное яйцо

80 мл (приблизительно 1/3 стакана) панировочных сухарей панко

60 мл (1/4 стакана) молока

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. чёрного перца

1/4 ч. л. душистого перца

1/4 ч. л. мускатного ореха

2 ст. л. оливкового масла для жарки (при необходимости больше)

Для сливочного соуса:

60 г (4 ст. л.) несолёного сливочного масла

700 мл (3 стакана) говяжьего бульона

240 мл (1 стакан) сливок для взбивания (жирных сливок)

3 ст. л. пшеничной муки

1/2 ч. л. дижонской горчицы

соль и перец по вкусу

Как приготовить фрикадельки: шаг за шагом

В большой миске соедините говяжий и свиной фарш. Натрите луковицу прямо в эту миску на мелкой тёрке.

В отдельной небольшой миске смешайте панко с молоком и дайте постоять несколько минут, затем добавьте к фаршу.

Добавьте яйцо, чеснок, соль, чёрный перец, душистый перец и мускатный орех. Хорошо перемешайте руками до однородной массы и сформируйте 24 шарика одинакового размера — для равномерной прожарки удобно воспользоваться небольшой ложкой для мороженого.

Разогрейте масло на большой сковороде на среднем огне. Обжаривайте фрикадельки партиями, переворачивая, около 6-7 минут до золотистой корочки и полной готовности внутри. Готовые шарики переложите на тарелку и накройте, чтобы не остыли.

В той же сковороде растопите сливочное масло, всыпьте муку и быстро размешайте, готовя до золотистого цвета.

Влейте бульон, сливки и дижонскую горчицу, приправьте солью и перцем по вкусу. Доведите соус до кипения и варите, периодически помешивая, до загустения — это займёт примерно 5-7 минут.

Верните фрикадельки в соус, перемешайте и прогрейте несколько минут, до полного разогрева.

Подавайте фрикадельки в сливочном соусе горячими, поливая соусом картофельное пюре, яичную лапшу или любимые макароны. Готовые шарики можно заморозить: выложите их на противень и заморозьте без упаковки, а затем переложите в пакет для заморозки — размораживайте в течение ночи перед подачей. Если хотите избежать жарки, фрикадельки можно запечь в духовке при 200°C в течение 12-15 минут до готовности.

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