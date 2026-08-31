С началом сентября правила мобилизации в Украине кардинально не меняются, однако отдельные категории военнообязанных остаются в приоритете для комплектования армии. Рассказываем, кому ждать повестку в первую очередь.

Мобилизация после 50 лет в Украине по-прежнему обсуждается, а с наступлением осени в Минобороны определили, кто первым может получить повестку в сентябре. Возраст остается одним из ключевых критериев отбора.

Как сообщает 24 Канал, с началом сентября правила мобилизации в Украине кардинально не меняются. Гражданам советуют не ориентироваться на сообщения из соцсетей без подтверждения официальных структур.

Кому ждать повестку в сентябре

Основное внимание при комплектовании армии сосредоточено на мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет. Прежде всего речь идет о тех, у кого нет бронирования или законной отсрочки от призыва.

Также потребность может касаться людей с соответствующим военным опытом и офицеров запаса. Еще одна категория — мужчины, которых ранее признали непригодными по состоянию здоровья и сняли с воинского учета, но после повторного прохождения ВЛК получили заключение о пригодности.

Какие специалисты нужны армии больше всего

Армия больше всего нуждается в специалистах конкретных направлений. Среди востребованных профессий остаются операторы дронов, артиллеристы, медики, связисты, водители и IT-специалисты.

При этом снижать минимальный мобилизационный возраст ниже 25 лет пока не планируют. Мужчины младшего возраста без военного опыта могут присоединиться к Силам обороны добровольно.

Изменится ли мобилизационный возраст

Отдельно обсуждают судьбу граждан старшего возраста. Рассматриваются предложения о снижении мобилизационной нагрузки на людей после 50 или 55 лет, однако окончательного решения по этому поводу пока нет.

Для дефицитных специальностей могут предусматриваться исключения. При этом не подтверждаются слухи о якобы подготовке обязательного призыва женщин: в парламентском комитете заявляли, что соответствующих законодательных инициатив или внутренних планов нет.

Что делать, если пришла повестка

Если вы получили повестку, прежде всего проверьте наличие бронирования или отсрочки — именно эти два обстоятельства определяют, подлежите ли вы призыву. Повестку вручают лично под подпись с указанием даты и места явки в ТЦК.

В указанное время нужно явиться в территориальный центр комплектования с паспортом и военно-учетным документом. Игнорировать вызов не стоит — неявка без уважительной причины влечет за собой ответственность.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация с 1 сентября: 6 категорий мужчин могут потерять отсрочку.

Также Politeka сообщала, ВЛК и мобилизация в Украине: сколько действует заключение медосмотра и когда отправят на повторную проверку.

Как сообщала Politeka, мобилизация женщин в Украине: в Верховной Раде официально опровергли обязательный призыв.