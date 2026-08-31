После выходных сразу несколько крупных сетей АЗС подняли цены на бензин — самые дорогие марки прибавили по гривне за литр. Часть операторов оставила прайс без изменений, а кто-то даже снизил отдельные позиции.

Цены на топливо в Украине после выходных снова изменились — сразу несколько крупных сетей АЗС подняли стоимость бензина, местами на гривну за литр. Об этом свидетельствуют данные утреннего мониторинга, которые приводит «НЕНЬКА ІНФО».

Наиболее заметный рост зафиксирован в премиальном сегменте. Сеть OKKO подняла цену на бензин Pulls 100 с 92,90 до 93,90 грн за литр, Pulls 95 — с 85,90 до 86,90 грн. Стандартный А-95 Евро в OKKO теперь стоит 83,90 грн вместо 82,90 грн.

Свой прайс после выходных пересмотрела и сеть WOG. Здесь бензин с октановым числом 100 подорожал с 92,90 до 93,90 грн за литр, а вот Mustang 95 (85,90 грн) и обычный А-95 Евро (82,90 грн) остались без изменений.

Ещё масштабнее бензиновые ценники переписала SOCAR: NANO 100 прибавил гривну — до 93,90 грн, NANO 95 теперь стоит 86,90 грн, обычный А-95 — 83,90 грн. На гривну подорожал и автогаз — до 44,90 грн за литр.

Кто цены не менял, а кто снизил

Государственная «Укрнафта» за выходные прайс не меняла: А-95 — 78,90 грн, А-92 — 76,90 грн, дизель — 89,90 грн, автогаз — 42,90 грн за литр. Фирменный бензин 95 Energy предлагают по 81,90 грн.

Говорить о сплошном подорожании по всей стране некорректно: в сети KLO отдельные виды топлива подешевели на 1–2 грн за литр, а на «БРСМ-Нафта» снизились цены на А-95 и автомобильный газ. По данным мониторинга крупных сетей, средняя стоимость А-95 составляет около 80,62 грн за литр, дизеля — 91,91 грн.

Сколько можно сэкономить, выбирая АЗС

Разрыв между операторами остаётся значительным. Стандартный А-95 в «Укрнафте» стоит 78,90 грн, тогда как в OKKO и SOCAR — 83,90 грн: разница пять гривен на литре, а на 50-литровый бак — около 250 грн. Самый дорогой бензин в крупных сетях уже приблизился к 94 грн за литр.

Ценовая ситуация на топливном рынке в течение лета была нестабильной. В конце июля топливо существенно подорожало из-за обострения на Ближнем Востоке и дорогих европейских нефтепродуктов, а во второй половине августа мировые котировки нефти пошли вниз.

Что будет с ценами дальше

В конце прошлой недели Brent торговалась около 86 долларов за баррель после падения примерно на 7% за неделю. Но новая эскалация между США и Ираном снова создала риск для нефтяного рынка, поэтому прогноз на начало осени остаётся неопределённым. Для водителей это означает: разница между АЗС сейчас особенно ощутима, и за полный бак можно переплатить сотни гривен — или столько же сэкономить.

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