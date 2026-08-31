Після вихідних одразу кілька великих мереж АЗС підняли ціни на бензин — найдорожчі марки додали по гривні за літр. Частина операторів залишила прайс без змін, а дехто навіть знизив окремі позиції.

Ціни на пальне в Україні після вихідних знову змінилися — одразу кілька великих мереж АЗС підняли вартість бензину, подекуди на гривню за літр. Про це свідчать дані ранкового моніторингу, які наводить «НЕНЬКА ІНФО».

Найбільш помітне зростання зафіксоване у преміальному сегменті. Мережа OKKO підняла ціну на бензин Pulls 100 із 92,90 до 93,90 грн за літр, Pulls 95 — із 85,90 до 86,90 грн. Стандартний А-95 Євро в OKKO тепер коштує 83,90 грн замість 82,90 грн.

Свій прайс після вихідних переглянула й мережа WOG. Тут бензин із октановим числом 100 подорожчав із 92,90 до 93,90 грн за літр, а от Mustang 95 (85,90 грн) і звичайний А-95 Євро (82,90 грн) залишилися без змін.

Масштабніше бензинові цінники переписала SOCAR: NANO 100 додав гривню — до 93,90 грн, NANO 95 тепер коштує 86,90 грн, звичайний А-95 — 83,90 грн. На гривню подорожчав і автогаз — до 44,90 грн за літр.

Хто ціни не змінював, а хто знизив

Державна «Укрнафта» за вихідні прайс не змінювала: А-95 — 78,90 грн, А-92 — 76,90 грн, дизель — 89,90 грн, автогаз — 42,90 грн за літр. Брендований бензин 95 Energy пропонують по 81,90 грн.

Говорити про суцільне подорожчання по всій країні некоректно: у мережі KLO окремі види пального подешевшали на 1–2 грн за літр, а на «БРСМ-Нафта» знизилися ціни на А-95 та автомобільний газ. За даними моніторингу великих мереж, середня вартість А-95 становить близько 80,62 грн за літр, дизеля — 91,91 грн.

Скільки можна зекономити, обираючи АЗС

Розрив між операторами залишається значним. Стандартний А-95 в «Укрнафті» коштує 78,90 грн, тоді як в OKKO та SOCAR — 83,90 грн: різниця п'ять гривень на літрі, а на 50-літровий бак — близько 250 грн. Найдорожчий бензин у великих мережах уже наблизився до 94 грн за літр.

Цінова ситуація на паливному ринку впродовж літа була нестабільною. Наприкінці липня пальне суттєво подорожчало через загострення на Близькому Сході та дорогі європейські нафтопродукти, а в другій половині серпня світові котирування нафти пішли вниз.

Що буде з цінами далі

Наприкінці минулого тижня Brent торгувалася близько 86 доларів за барель після падіння приблизно на 7% за тиждень. Але нова ескалація між США та Іраном знову створила ризик для нафтового ринку, тож прогноз на початок осені лишається невизначеним. Для водіїв це означає: різниця між АЗС зараз особливо відчутна, і за повний бак можна переплатити сотні гривень — або стільки ж зекономити.

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