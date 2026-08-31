Станом на ранок 31 серпня через російські удари по енергоінфраструктурі без світла тимчасово лишилися споживачі у шести областях, ще чотири населені пункти Чернігівщини знеструмила негода. Загальнонаціональні графіки відключень 31 серпня не прогнозуються.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на цей тиждень знову змінювалися, а станом на ранок 31 серпня аварійні знеструмлення після російських ударів по енергетиці зафіксували вже у шести областях України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України, інформує «Комерсант Український». За даними відомства, через бойові дії та обстріли частина споживачів тимчасово залишилася без електроенергії.

Де саме немає світла

Аварійні знеструмлення зафіксовані у таких областях:

Донецька область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

Миколаївська область;

Сумська область;

Харківська область.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово — там, де це дозволяє безпекова ситуація. Точну кількість знеструмлених абонентів, пошкоджених енергетичних об'єктів і терміни завершення ремонтів Міненерго поки не називає.

Окремо від наслідків російських атак проблеми з електропостачанням виникли в Чернігівській області. Через негоду без світла залишаються чотири населені пункти, ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених мереж. Таким чином, станом на ранок 31 серпня аварійні знеструмлення через атаки або негоду зафіксовані загалом у семи областях: у шести регіонах — через бойові дії та обстріли, у Чернігівській області — через негоду.

Чи будуть графіки відключень 31 серпня

Загальнонаціональні обмеження споживання електроенергії 31 серпня не прогнозуються. Централізовані погодинні графіки для населення та обмеження потужності для промисловості через дефіцит електроенергії застосовувати не планують.

Водночас відсутність загальнонаціональних графіків не гарантує, що світло буде в кожному будинку. Локальні знеструмлення можливі через пошкодження мереж після російських атак, аварії на лініях електропередачі, наслідки негоди, планові ремонти, термінові роботи на електрообладнанні та бойові дії поблизу енергетичних об'єктів.

Де перевірити інформацію про світло

Інформацію про конкретний населений пункт, вулицю або будинок радять перевіряти на офіційних ресурсах Міненерго, «Укренерго» та операторів системи розподілу.

Як дізнатися причину знеструмлення

на сайті свого обленерго;

в офіційному застосунку оператора;

у чатботі обленерго у Viber або Telegram;

в особистому кабінеті споживача;

за номером аварійної служби;

на офіційній сторінці компанії у соцмережах.

Якщо за конкретною адресою немає світла, але відключення не зазначене в повідомленнях оператора, варто зареєструвати заявку — причиною може бути локальна аварія в будинку, на трансформаторній підстанції або окремій ділянці мережі.

Міненерго також закликає ощадливо користуватися електроенергією в години найбільшого навантаження. Пікове споживання зазвичай припадає на ранкові та вечірні години, тож бажано не вмикати одночасно пральну та посудомийну машини, бойлер, електродуховку, електроплиту, кондиціонер, праску та потужні обігрівачі. Енергоємні процеси за можливості варто переносити на денні або нічні години.

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