Найдешевша квартира у Миколаєві коштує від 5 тисяч доларів, а ціни на житло тут лишаються одними з найнижчих в Україні.

Ціни на квартири у Миколаєві залишаються одними з найнижчих в Україні. Найдешевшу однокімнатну квартиру на вторинному ринку тут можна знайти від 5 тисяч доларів, тоді як середня вартість комфортного житла сягає 21 тисячі доларів. Такі дані наводить сервіс ЛУН, аналітику якого оприлюднило видання «Главком».

Скільки коштує квартира на вторинному ринку

Однокімнатна квартира у Миколаєві в середньому коштує 21 000 доларів — за рік ціна зросла на 5%. Двокімнатна обійдеться приблизно у 30 500 доларів, що на 1% дешевше, ніж рік тому. Трикімнатна коштує близько 42 000 доларів і за рік майже не змінилась у ціні.

За останні пів року однокімнатні квартири додали в ціні ще 2,4%, а за останній місяць — стільки ж. Двокімнатні за шість місяців подешевшали на 4,5%, а трикімнатні — на 6,6%.

Де житло найдешевше

Різниця в цінах між районами міста майже дворазова. Найдешевші однокімнатні квартири продають у Корабельному районі — від 15 000 доларів. Далі йдуть Інгульський (19 000), Заводський (24 000) та Центральний (26 000 доларів).

Що відбувається з новобудовами

Новобудов у Миколаєві мало, і за роки війни їх стало ще менше. Зараз у продажу лише 31 секція в різних житлових комплексах, ще 13 будуються, а нових котлованів не копають узагалі. Медіанна стартова ціна квадратного метра в новобудовах — близько 31 500 гривень (700 доларів).

Найдешевші варіанти

На сайті ЛУН можна знайти десятки квартир дешевше десяти тисяч доларів. Найдешевша — однокімнатна квартира без ремонту на Ковальській вулиці в Заводському районі: 5 000 доларів за 23 квадратні метри. Ще один варіант за 5 500 доларів — квартира площею 21,9 квадрата на Райдужній вулиці. За 5 600 доларів пропонують однокімнатку на Великій Морській, в історичному центрі, але у будинку до 1917 року побудови з аварійним станом.

Найдорожча однокімнатна квартира, яку вдалося знайти у продажу, коштує 125 000 доларів, а хорошу однокімнатку з якісним ремонтом можна придбати приблизно за 70 000 доларів. Двокімнатні стартують від 7 000 доларів, трикімнатні — від 10 000 доларів.

Обвалу ринку не прогнозують: за оцінками експертів, у перспективі вартість житла може поступово зростати. Найбільший потенціал для подорожчання мають райони, де квартири після початку повномасштабної війни втратили найбільше у ціні.

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